疫情趨緩+資金行情 5月股債市場全面反彈平均漲逾3%

隨著歐美疫情趨緩，加上全球央行降息激勵股債資產齊揚，根據統計，750 檔股票型基金 5 月平均上漲 3.13%，240 檔債券基金平均漲幅約 3.23%，但隨著美中關係緊繃，加上香港局勢動盪再起以及疫情尚未落幕，要留意部分股市回檔以及部分債券恐遭降評等風險。

新冠肺炎疫情有逐漸趨緩跡象，隨著各國逐步放寬防疫限制、藥物研發多點齊開，加上主要央行確定維持寬鬆貨幣政策支持經濟表現，輔以各項數據有觸底跡象，需求前景回溫提振油價一掃頹勢，對景氣復甦的樂觀期待，淡化中美緊張局勢加劇的負面影響，激勵市場信心回溫風險資產延續漲勢。

富蘭克林證券投顧指出，儘管疫情放緩，但後續仍需要實質經濟復甦的支撐，加上美中兩國近期在科技、金融及香港等議題的緊張情勢升溫，消息面及市場情緒轉換恐增添市場波動都可能成為資金獲利調節的藉口。

不過目前全球央行目前維持超級寬鬆的貨幣政策，聯準會承諾將採取繼續充分利用工具直到危機過去並支持經濟，有助發揮下檔支撐，但景氣溫吞環境仍須留意體質較差的國家或企業面臨降評或違約的風險。

凱利投資指出，美國本土疫情出現以前就業市場情況一直在惡化，從 4 月相關數據更顯示，零售、旅遊和休閒等最受疫情影響企業均大規模裁員，即使許多不太受影響的公司亦裁減員工，反映出即使這些中小企業仍能生存，卻因利潤率嚴重受壓而放棄招聘。

事實上，從今年起到 2021 年初，美國的失業率可能會一直保持在雙位數，在勞動力市場萎靡的情況下，消費市場支出將持續疲軟。

凱利投資認為，今年將是美國經濟衰退的開始，從過去衰退時間來看，每一次衰退平均持續 13 個月，因此這次衰退有機會持續至明年，而美國第二季 GDP 料將大幅收縮 42%，第三季情況或許更嚴重，加上封鎖措施，美國及全球企業第二季獲利均受影響，下半年仍可能仍持續疲弱機率頗高。