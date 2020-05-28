不要小看OTT 串聯三大商機成國家級戰略產業

文｜陳立妍 攝影｜李鍾泉

LiTV 提供平板、手機、電腦、電視、車載等多元跨螢收看模式，隨選內容時數超過 5 萬小時。（LiTV 提供）

隨著網路普及、行動裝置越來越便利，OTT 串流時代正夯，但其跨國界、跨產業的特性，挑戰各國業者及法規。

LiTV（立視線上影視）是台灣第一家本土 OTT 平台，同時也是流量、會員數、隨選內容時數、規模最大的在地業者。創辦人錢大衛指出，OTT 不僅提供新世代消費者娛樂需求，更可串聯影視音、數位廣告、電商產業，具龐大商機，成為擴展海外市場的國家級戰略產業。

根據美國電影協會（MPAA）公布的數據，2018 年全球 OTT 串流影音訂閱人數已超越有線電視訂戶數，資誠國際聯合會計師事務所（PwC）也推估，2019 年台灣 OTT 市場營收高達 6.7 億美金，且未來 5 年內將以 15.6％的年複合成長率，至 2023 年將成長到 11 億美金，是未來娛樂與媒體市場成長的主要動能。

由錢大衛創立的 LiTV，2011 年與大同、聲寶兩家大廠合作，推出內建機上盒的網路電視，提供用戶隨選觀看電影串流服務；2015 年再與 Yahoo 影視聯播網策略聯盟，將載體從電視延伸至平板、手機、電腦，並將戲劇、綜藝、電視頻道等納入服務內容，開台劇《武媚娘傳奇》創台灣線上影視首度與電視台同步首播紀錄，亦帶動電影、戲劇及動漫節目流量。

錢大衛認為 OTT 不僅是新世代的娛樂，更是國家級的戰略產業。

早在 2001 年，錢大衛就已預見 OTT 商機，逐步投入技術研發。當時他在美國 TiVO 公司任職，美國第二大有線電視 Time Warner 執行長登門拜訪洽談合作，希望一起打造出在有線電視觀看的 OTT，「那時候一看技術還不到位沒答應，但是我一直把這件事情放在心上。」

(鏡周刊彙整)

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