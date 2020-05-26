彭博專欄：港版國安法引擔憂 香港金融領域自有「安全緩衝」

中國擬對香港實施國家安全法，這引發了對資本外逃以及香港作為國際金融中心地位被削弱的猜測，不過，至少從股票發行地角度來看，短期前景看起來是光明的，而這一點，可以說是歸因於美中緊張關係升級。

在美國上市的中資科技股正在排隊赴港上市，在日益不再友好的環境中尋求「藏身之處」，在那斯達克上市的京東和網易都計畫下月在香港進行二次上市，阿里巴巴去年 11 月份在香港上市，因受更多公司將赴港上市的樂觀預期推動，香港交易所股票週一 (25 日) 上漲超過 6%。

有充分理由預計這些股票發行交易將會有良好表現，並將推動香港在全球大型融資中心排行榜上重回前列，今年以來，香港位列全球第六大融資市場，香港 2019 年全年的融資規模雄踞全球榜首，當年阿里巴巴發行了 130 億美元股票，表明中國一些最成功的企業有強勁的本土投資者基礎。

對於阿里巴巴的接納表明，亞洲機構投資者希望能夠在自己的時區內交易中國領先企業的股票。京東和網易也在中國的科技領軍企業之列。京東在電商領域與阿里巴巴競爭，而網易則在國內運營一些最受歡迎的手游。除了這兩家公司之外，據《路透社》上週報導，搜索引擎運營商百度在考慮從那斯達克退市，轉而回到距離本土更近的交易所上市。

圖片：Bloomberg

由於新冠疫情加劇了美中之間的緊張關係，再加上瑞幸咖啡虛報銷售數據等會計醜聞已促使政客們推動收緊監管，這給中資企業一個在其他地方上市的動力。

香港是中資企業們的一個顯而易見的選擇。

上週，香港對美國上市公司進一步顯示出魅力，恒生指數編制機構稱將調整規則，同股不同權及第二上市公司符合納入指數的選股範疇資格。被納入基準指數的股票可以期待追蹤該指數的交易所交易基金等被動投資者的資金流入。

花旗集團估計，在美國上市的 249 支中概股中有 23 支股票符合香港的第二上市標準，即要求公司市值達到 52 億美元，或者年營收達到 1.29 億美元且市值達到 13 億美元。京東的市值已達到了 730 億美元，高居榜首。

一個更誘人的獎勵將是可能被納入滬港通和深港通，這將使內地投資者可以購買這些股票，阿里巴巴未被納入香港與中國內地的股票互聯互通機制，這令一些投資者感到失望，不過，中國政府沒有排除可能性。

這提醒投資人，中國有辦法來幫助支撐香港的經濟和金融業，就像 2003 年 SARS 疫情之後所做的那樣，當時有數十萬人抗議香港特區政府的首次國安立法嘗試，金融業在香港 GDP 中占據五分之一的占有率。

香港交易所股價週一 (25 日) 創下 18 個月來最大漲幅，儘管抗議活動捲土重來，摩根士丹利表示，潛在 ADR 赴港上市可能會使得香港交易所的收入提高一倍；恆生指數在上週五 (22 日) 下跌 5.6% 之後回穩。

企業、人力和資本的流出可能會損害香港作為國際金融中心的地位，IPO 前景表明，這可能是一個漫長的過程，而不是驟然消失。

(Nisha Gopalan 是彭博專欄追蹤交易和銀行業的專欄作家，本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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