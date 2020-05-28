集雅社將採雙品牌經營 全年可望新增7家店點

百貨專業影音家電通路集雅社 (2937-TW) 今 (28) 日召開法說會時指出，目前全台共有 50 家百貨專櫃門市，1 月已新增 1 家，預計全年新開 5 家，每年維持新開 3-6 家展店腳步；另一方面，未來將積極採取雙品牌式經營，除了集雅社，旗下主營商用工程的集盛電器也將陸續開出街邊店，預計今年先新增 2 家至 4 家規模。

集雅社店點主要集中在新光三越和遠東百貨體系，已達 50 家規模，同時還有電商布局，競爭優勢在消費者可在店內一站式購足各式家電，同時，集雅社也具有商用工程服務，可提供完整商用空間影音、空調規劃和安裝。

集雅社去年稅後純益 7289 萬元，年增 64.17%，每股純益 2.22 元，今年第一季稅後純益為 2427 萬元，年增 19.39%，每股純益 0.74 元，即便實體百貨受到新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，但仍逆勢突圍，集雅社說明，主要是因過去幾年聘請專業經理人調整固定費用，去年調整效益顯現加上展店挹注所致。

集雅社 1 月已新開 1 家據點，使全台營運據點達 50 家，確定年底前還有 3 家新據點將加入，此外有 1 家洽談中，若順利的話，年底前可達 54 家據點。

而在祭出雙品牌新策略後，集盛電器將積極在各線上交通要道上展街邊店，現階段僅在高雄擁有 2 家，目標是在全台普及，今年預計再新增 2 家。

而搭上蓬勃發展的電商市場，集雅社指出，將在實體具一定規模的基礎下發展電商，今年將架設自家的購物平台官網。

整體來看，集雅社仍看好後續成長潛力，由於全台尚有 20 家百貨商場將陸續開出，展店空間無虞；而國內家電市場 1 年規模可達 1000 億元，集雅社市占僅 2%，尤其夏季重要家電冷氣更僅占 0.1%，因此仍有不小的成長空間，尤其今年將積極推動冷氣銷售。