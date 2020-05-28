股東會委託書嚴禁金錢價購 違者最高可罰240萬

股東會旺季通常是委託書徵求高峰期，集保結算所提醒，委託書徵求人或通路可透過廣告、拜訪、公告或電話拜訪等方式徵求委託，並轉交股東會紀念品給投資人，切勿以金錢價購或其他利益交換方式取得，違者最高開罰 240 萬元。

每逢公司董事會改選，如遇公司派與市場派爭取經營權，通常會掀起委託書爭搶大戰，根據證交法規定，委託書徵求人或代為徵求的業者，可透過公告、廣告、電話、拜訪等方式向投資人徵求委託書，並轉交公司當次股東會紀念品予投資人。

集保結算所表示，徵求人絶不可用金錢或其他利益給股東以取得委託書，違法的公司或人員將會受到主管機關依證券交易法規定處以 24 萬至 480 萬元的罰鍰。

集保結算所指出，主管機關為加強宣導正確使用委託書及不得價購委託書，訂有檢舉獎勵辦法，投資人如發現以現金或其他利益價購委託書之具體事證，可檢證向集保結算所檢舉，如查證屬實且經主管機關處分確定後，最高給予檢舉獎金 5 萬元。

集保結算所強調，投資人交付委託書前，應先了解徵求人對股東會各項議案意見，以判斷委託徵求人是否對公司未來經營有正面效益，並在委託書上簽名或蓋章確保自身權益。

另外，投資人除可將委託書委託他人出席外，也可利用集保「股東 e 票通」電子投票平台，採用電子投票行使表決權同樣可保障股東權益。