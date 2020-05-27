投審會通過頂新集團匯回40億元增資台灣之星 將布局5G

經濟部投資審議委員會今 (27) 日核准 7 項重大投資案件，其中，頂新集團透過美成集團匯回 40 億元，轉增資台灣之星，以因應未來 5G 建設，並改善公司財務結構，另外日商壽司郎也申請匯入 2.5 億元，在台灣開設新餐廳。

經濟部表示，在僑外投資方面，也通過盧森堡商綠島再生能源以 11.93 億元增資寶島陽光再生能源，並轉增資曄恆能源，經營發電業，也通過新加坡商 RAKUTEN ASIA 以 5.2 億元增資台灣樂天，經營其他綜合商品零售業，並轉增資大高熊育樂，經營職業運動業。

中資來台投資方面，新加坡商 SUNGROW POWER 將以新台幣 6000 萬元投資設立台灣陽光電源，經營能源技術服務業、電池批發業等。

另外，經濟部也通過臺南紡織以 6200 萬美元 (約新台幣 18.65 億元) 增資新加坡子公司，從事棉紗銷售及投資控股業務；欣興 (3037-TW) 以 5000 萬美元 (約新台幣 15.44 億元) 間接增資中國蘇州群策科技，增資後持股比例將達 79.43%，經營載板及高密度互連基層板之設計、研發、生產及加工業務。