疫情下的大贏家! 1美元商店業績大好前景看俏

疫情導致美國失業率居高不下，消費者捏緊荷包對價格十分敏感，分析師看好 1 美元商店業績延續強勁的成長，包括 Dollar General(DG-US)、Dollar Tree(DLTR-US) 和 Family Dollar 都將是疫情下的贏家。

美國勞工部週四公布，首次申請失業救濟金人數在最近一週新增 210 萬人，情況雖較前一週和緩，仍連續 10 週高於 200 萬人，這也代表自 3 月中旬以來實施防疫封鎖措施以來，全美累計超過 4800 萬人失業。

分析師悲觀預測，就業市場短期內恐怕難以明顯好轉，接下來到年底失業人數預料居高不下。

經濟不景氣下，1 美元商店交出亮麗的財報，Dollar General 和 Dollar Tree 第 1 季獲利和營收都優於市場預期。Family Dollar 隸屬 Dollar Tree 旗下。

1 美元商店販售家用品和食物，被許多地方政府歸類為不可或缺的必要企業。Dollar General 週四公布第 1 季 (5 月初止) 營收躍增 27.6% 至 84 億美元，同店銷售成長 21.7%。規模較小的 Family Dollar 第 1 季同店銷售也增加 15%。

這樣的表現遠優於被視為疫情贏家的大型零售業者如 Target(TGT-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和好市多 (COST-US)，因為這些零售商擁有龐大的電商業務，而 1 美元商店幾乎只經營實體門市。

1 美元商店吸引許多對價格敏感的消費者光顧，而且比起大賣場，這些商店人潮通常較少，逛起來壓力沒那麼大，不違背社交距離準則，民生必需品也尚未在恐慌性囤貨潮被掃貨一空。以 Dollar General 為例，該公司在美國擁有 1.6 間門市，而且設立在距離全美 75% 人口不到 5 英哩 (約 8 公里) 的郊區，容易到達。

GlobalData Retail 執行董事 Neil Saunders 說：「在地性是疫情期間許多不願遠行的民眾最青睞的一點。」他特別看好 Dollar General 能吸引不同所得光譜的消費者，長遠來看潛力十足，市占率將有斬獲。

Zoldis 分析師 Quo Vadis 說：「景氣不好的時候，這類商店通常都有不錯的表現。我們預期這些公司持續吸引人潮，獲利有望受益。」

Dollar General 週四收盤股價下跌 1.65%，今年來累計上漲 17.3%。

Dollar General 今年來股價走勢 (來源: CNBC)

Dollar Tree 收盤大漲 10.7%，今年來累計上漲 3.1%。兩者表現都優於大盤，標普 500 年初迄今下跌 5.2%。