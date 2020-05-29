中國國務院:2020版外資准入負面清單將儘速推出

周五 (29 日) 中國國務院官員指出 2020 年版本的外資准入負面清單正在制定中，有機會將盡速公布。該官員表示負面清單項目會進一步大幅減少，在服務業、製造業、農業方面，開放程度都會再提升。同時，也將公布自貿試驗區版負面清單，自貿試驗區的限制項目一定比全國版本更少。

中國國務院官員提到，自 2017 年推出外資准入負面清單起，中國每年都會進行修改，限制性項目已減至 2019 年的 40 條，不僅數量減少，在「質」的方面也有所突破，如新能源汽車、部分金融等領域允許獨資。

關於跨境服務貿易負面清單，該官員表示中國的服務業增加值已佔 GDP 逾 50%，對經成長的貢獻率約六成。但是中國的服務貿易佔整個貿易的比重相對偏低，比全球平均水準還低，這顯示中國的服務業貿易還有很大拓展空間。

(圖片: AFP)

依照 WTO 規則，服務領域開放涉及兩個方面，一個是商業模式，也就是外資准入，這屬於投資領域，例如外商在中國設點，提供服務。另一個就是跨境服務貿易，包括跨境支付，如國際海運、在線醫療等；或自然人移動，如律師到中國執業等；或是境外消費，比如出國旅遊、留學等。

中國國務院官員強調，在服務業商業模式上，未來將由外資准入負面清單做出開放規定。至於在跨境貿易方面，今年將推出負面清單，使中國的服務貿易更加透明、公開及開放。