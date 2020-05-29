香港政治動盪再起 資本外流擔憂增加

據《彭博》報導，在新一波政治動盪出現之後，人們再次擔心這個亞洲金融中心會否出現資本外逃現象。

儘管到目前為止，尚無證據表明投資者、大公司或外籍人士急於轉移資金，但港版國安法的出現，以及美國不再認定香港擁有政治自治權，仍引發全球關注。

過去 1 年香港陷入經濟困境，來自於去年下半年的政治局勢動盪，以及 1 月之後新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，港版國安法也在這個背景下產生，使人們擔心中共中央政府的干預，最終可能破壞香港珍視法律制度的信心。

美國的回應為重要因素

美國國務卿蓬佩奧 (Michael Pompeo) 週三 (27 日) 宣稱，香港已失去自治，這可能對香港特殊的貿易地位發生深遠影響。

大和資本市場駐香港的亞洲 (日本以外) 首席經濟學家 Kevin Lai 表示，香港作為國際金融中心，是建立在龐大的人才和外派人才的基礎上，目前的發展導致許多人可能離開，並將資金帶走。

對於國際投資者和高層管理者來說，他們的決定很大程度上，取決於香港國安法的細節，對司法部門將帶來何種影響，以及美國如何應對等因素。

最近幾天，警察和示威者因國安法在中央購物區又發生衝突，這是另一個令人擔憂的問題—香港政治騷亂是否會再次加劇？

政治仍是市場關注前沿

高盛首席亞太股票策略師 Timothy Moe 週二表示，投資者顯然對此感到擔憂，「政治問題仍然是市場關注的最前沿」。

美國總統川普正考慮一系列制裁措施，選擇範圍包括簽證限制、高級官員的資產凍結，和對來自香港的商品徵收關稅。

香港金融體系的壓力之一，是資金的流動，以及公司及儲戶是否撤出資金。儘管有去年下半年以來的動盪，香港金融管理局本週辯稱，無論是港元還是銀行體系，都沒有明顯的資金流出。

與中國大陸嚴格管控不同，香港允許資金不受限制流動，在全球金融危機及 SARS 期間，以及美國聯準會升息時，香港資金都曾出現逃離潮。

在舊金山的 Matthews Asia 投資經理人 Teresa Kong 認為，一旦國安法執行方式過於嚴苛，可能會造成資金外流，但她認為，目前基本的情況是資金不會大規模逃離，香港做為資金的重要來源，有強大的司法及受過良好教育的勞動力，中國預計不會過於強勢干預。

(本文不開放合作夥伴轉載)