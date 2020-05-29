彭博專欄：從台科技業4月營收發現 全球科技業景氣正出現反彈

自年初疫情爆發後，全球科技業也在去年產業景氣回升後再次陷入困境，除了一度面臨斷鍊危機外，疫情也影響了終端需求，並讓消費性電子產業景氣蒙上極大的不確定性，然而據《彭博社》專欄作家高燦鳴 (Tim Culpan) 統計近期台廠 4 月營收發現，全球科技業景氣似乎正在反彈。

由於台灣企業主要生產電子零組件為主，其中包含晶片、被動元件、各式模組、機科，以及面板等，這些零件幾乎涵蓋全球的電子產品，且相較於國外多以每季度公布財報的形式，台灣上市櫃企業需每月公布營收狀況，也因此這些電子零組件企業營收變動走向，可以說是全球科技業景氣的領頭羊。

據《彭博社》統計下圖台灣電子業 8 大領域營收變化可以發現，其中電腦與周邊企業包含兩相關代工廠廣達 (2382-TW) 與仁寶 (2324-TW) 在第一季營收較去年同期大幅下滑 11% 後，但受惠於居家辦公推升電腦週邊需求，已在 4 月出現顯著反彈，年增率達 8%。

台灣電子業 8 大領域第一季與 4 月營收成長幅度比較 (圖: Bloomberg)

此外電子零組件部分如印刷電路板 (PCB) 中的華通 (2313-TW) 等企業，在疫情逐漸穩定下營收也從第一季的 3% 衰退，反彈至 4 月近 10% 的成長。

另外，電子產品代工包含手機、伺服器、網通設備組裝如鴻海等企業，也已逐漸回穩，晶片產業包含了台積電 (2330-TW) 等營收，則依舊維持強勁成長；台灣電子業中僅有光電面板產業，依舊呈現營收衰退的走勢。

Tim Culpan 提到，由營收成長狀況來看，工業用硬體如晶片、伺服器等成長幅度相對明顯，然而零組件成長力道較為疲弱，對此現象，代工大廠鴻海近期也有相同論調，鴻海曾表示目前營收主要成長部分為工業電子產品。

Tim Culpan 亦強調，台廠零組件營收成長未必能完全反映全球科技業未來走勢，只能部分反映，因為華為與三星在零組件與硬體上一部分仍為自體生產；此外，目前許多企業對於未來多抱持觀望態度，整體而言，仍需注意未來終端需求對電子業之影響。

(Tim Culpan 為彭博專欄作家，主要撰寫資訊科技專欄)