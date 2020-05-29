台股尾盤爆量小跌作收 三大法人土洋對作賣超92億元

台股今 (29) 日早盤走軟，一度跌破 10900 點關卡，不過，具業績題材的中小型股，相對獲買盤青睞，支撐指數一路在平盤附近震盪，尾盤因 MSCI 季度權重調整，爆出 785 億元大量，指數終場小跌 2 點，以 10942 點作收，三大法人仍呈現土洋對作，合計賣超 92.47‬ 億元。

加權指數終場收在 10942.16 點，下跌 2.03 點，成交金額放大至 2088.58 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資昨日賣超 72 億元後，今日再大賣 110.45 億元，呈現連二賣；投信則連四買，買超 2.3 億元；自營商同步買超 15.65 億元，三大法人合計賣超 92.47‬ 億元。

MSCI 調降台股權重今日盤後生效，台積電最後一盤爆出 41538 張成交量，高於本周平均單日成交量，其他權值股如中華電、台塑化、聯發科、台塑、南亞均出現大單賣壓調節，台塑更爆出 58632 張，拖累大盤走勢。

汽車與觀光類股指數同步漲逾 1%，走勢相對強勁；電子類股指數小跌 0.08%；鋼鐵與橡膠類股表現相對疲弱，類股指數重挫逾 1%。

其他盤面焦點，生醫股今日重新獲買盤青睞，亞諾法漲停鎖住，中天、合一、馬光 - KY 也一度亮燈漲停，雃博也在盤面上表現。

亞洲半導體通路龍頭商大聯大昨天重訊宣布，將公開收購台驊普通股 5% 至 20%，收購價格每股 28 元，溢價約 16%，激勵台驊股價強攻漲停，大聯大則於平盤附近震盪。