央行金融穩定報告 看疫情對國內經濟產生三大現象

台灣央行今 (29) 日發布第 14 期金融穩定報告，彙整去年初至今年 4 月間國內外經濟和金融情勢發展，央行指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，對國內總體環境恐有三大影響，包括經濟成長面臨下修壓力、企業和家庭還款能力下滑，及不動產市場觀望情緒更加濃厚。

央行強調，目前我國金融體系還是很穩定，雖然受到外在衝擊，尚能夠承受，對外在因素將持續觀察因應，而央行能做的第一道措施就是「提供流動性」。

央行指出，各主要機構均下修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 - 4% 至 1.8%，差異很大，主計總處則在昨日最新下修我國 GDP0.70 個百分點至 1.67%，低於去年的 2.71%。

另一方面，製造業易受中國生產供應斷鏈衝擊，且因全球需求萎縮而面臨訂單減少問題，而服務業受疫情延燒影響觀光旅遊意願，包括批發、零售、運輸倉儲、住宿餐飲和娛樂休閒等產業，營收均大受影響，加上疫情影響我國就業市場，恐衝擊家庭收入來源，進而影響未來償債能力。

去年全國房價所得比呈狹幅波動，第 4 季為 8.58 倍，較去年同期微增 0.01 倍，而房貸負擔率 35.15%，年增 0.42 個百分點；六都中，台北市去年第 4 季房貸負擔率和房價所得比分別為 57.11%、13.94 倍。

央行指出，儘管民眾所得有所提升，但近 2 年來房貸負擔率和房價所得比均停留在水準值之上，而房市仍見價量齊增，顯示購屋負擔還是沉重。