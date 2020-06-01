傳蘋果推出新款USB-C診斷工具 將整合最新iPad Pro系列

據科技網站《MacRumors》引述知情人士指出，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 在近日推出一款新的內部 USB-C 診斷工具 (UDT)，預期將取代現有的序號讀取器 (Serial Number Reader)，該工具不僅可以直接從設備的邏輯板 (logic board) 上收集設備的序號，也可以直接在該設備上測試本身電源的情況。

新款 USB-C 診斷工具 (UDT)(圖片：MacRumors)

根據最新曝光的圖片顯示，USB-C 診斷工具的圖像內部名稱似乎叫做「ChimpSWD」。在先前，只有 Lightning 接口的版本適用，不過這款新工具是為了與蘋果的 iPad Pro 系列產品整合而製作的。蘋果的 iPad Pro 自 2018 年以來皆是搭載 USB-C 接口。

新款 USB-C 診斷工具內部名稱為「ChimpSWD」(圖片：MacRumors)

根據消息來看，技術人員將會使用適當的電線將 UDT 連接到硬體診斷接口 (HDI)Mac，並將另一端連接到目標設備，以正確通過新工具來獲取診斷訊息。

蘋果已向服務提供商進行通知，表明 Apple Service Toolkit 2 診斷系統軟體已更新，支持使用新 USB-C 診斷工具來獲取第一代 11 吋 iPad Pro 和第三代 12.9 吋 iPad Pro 的 HDI 序號讀取。而支持最新的第二代 11 吋機型和第四代 12.9 機型將隨後推出。