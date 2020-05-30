台達電斥9.65億元 收購加拿大圖控軟體公司Trihedral

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (30) 日宣布，擬透過子公司 Delta Electronics (Netherlands) B.V.，斥約 4500 萬加幣(約新台幣 9.65 億元)，收購加拿大 SCADA 圖控與工業物聯網軟體公司 Trihedral Engineering Limited，深入佈局自動化、人工智能及資料分析等領域。

台達電表示，隨著物聯網應用成長，資料蒐集、監控和分析對智能製造與智慧城市至關重要，而 Trihedral 深耕 SCADA 圖控軟體系統 30 多年，應用在水 / 廢水、油氣及能源等領域，近年也拓展智能製造等新市場的應用，符合台達電長期發展策略。

據了解，Trihedral 創立於 1986 年，是 VTScada 軟體和相關工程服務的知名加拿大開發商，營運據點分布於加拿大、美國和英國，以深厚的 SCADA 專業能力服務超過 100 個國家的客戶。

Trihedral 主力產品 VTScada 軟體，可透過多伺服器的分散式容錯網絡，以網際網路連結跨國據點和工廠，廣泛應用於北美的大型電力、水處理和石油與天然氣等產業。