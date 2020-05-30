川普兩動作回擊、台塑化前景有壓、5G拚7月開台 本周大事回顧

川普周五宣布美國將取消對香港的特殊待遇，並退出 WHO 與切斷金援，表達對中國的不滿；股東會旺季起跑，台塑化董座認為，今年原油受疫情干擾，需求大幅下降，營運前景很不樂觀；中華電董座則指出，5G 開台時程不受疫情干擾，最快 7 月 1 日開台，本周台股上漲 131.01 點或 1.21%，收 10942.16 點，以下是本周大事回顧：

港版國安法正式通過 川普兩動作回擊北京

中國人大周四通過「港版國安法」草案，川普則在周五記者會指出，中國對香港自治權一無所知，此舉對香港、中國乃至世界人民都是悲劇，也正式宣布美國將取消對香港的特殊待遇。

另外，川普先前多次批評 WHO 對疫情的反應不佳，在疫情爆發初期就反對各國對中國祭出旅行禁令，根本是以中國為中心，因此周五宣布，美國即日起終止與 WHO 的關係，並將這些資金重新分配給全球其他組織，滿足緊急公衛需求。

原油庫存高 台塑化董座陳寶郎：今年營運前景很不樂觀

台塑四寶股東會週五由台塑化率先登場，董事長陳寶郎表示，今年營運前景很不樂觀，目前原油庫存仍高，預期今年油價緩步上漲，油品市場也因庫存同樣處高檔，煉越多、虧越多，台塑化已減產因應，預計真正好轉要等明年。

台塑化的美國路州投資案正在進行工程招標，不過，為配合當地政府要求，投產時間將稍微延誤，目標仍朝 2023 至 2024 年陸續投產邁進。

無懼疫情 中華電 5G 拚 7/1 開台

中華電股東會自周五上午 9 點展開，歷經 10 小時，在晚間 7 點 6 分散會，針對外界關心的 5G 開台時程，董事長謝繼茂會後表示，開台前準備不受疫情影響，有機會 7 月 1 日開台。

金管會主委黃天牧上任 8 月底前提六大興利方案

金管會主委黃天牧周二率領各局處首長舉行新上任記者會，宣示將在三個月內、也就是 8 月底前提出有利台灣金融發展「長治久安」，且未來一到三年間可陸續執行、並滾動式檢討的六大興利方案。

六大興利方案包括：公司治理 3.0、綠色金融行動方案 2.0、金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案、信託業務 2.0、保險業新一代清償能力制度等。

OPPO 挖牆角要建自主晶片團隊 聯發科營運恐有壓

美中貿易戰戰火持續延燒，中國手機品牌廠為避免再遭美國禁令干擾，開始建立自家晶片開發、製造能力，日經英文版報導指出，OPPO 找上聯發科前共同營運長朱尚祖，協助建立自主晶片團隊，市場更傳 VIVO 也將跟進，隨著聯發科的兩大客戶提高自主性，訂單與營運恐因此受到影響。

拉加德：歐元區經濟走向最悲觀預期 估今年擴大衰退 8-12%

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周三表示，由於難以克服疫情大流行的影響，今年歐元區經濟面臨萎縮，恐與歐洲央行最悲觀的預測走向一致，估今年歐元區經濟可能擴大衰退幅度到 8%-12% 之間，先前為 5%-12%。

半導體廠建立非美系產線 旺宏董座吳敏求：有難度

記憶體廠旺宏周三召開股東會，對於建立非美系半導體產線，董事長吳敏求認為，全球半導體相關設備都是美商生產的，要建立非美系產線有難度，若美國強制控管企業出貨華為，全球廠商都會受影響。

文華東方大量解僱 200 多名員工 預計 6/1 起暫停停止住房服務

由於疫情造成全球旅遊市場大亂，以國際高端旅遊和商務為主力客群的台北五星級酒店文華東方酒店周三驚傳將資遣全數客房部人員，隨後文華東方證實，6 月 1 日起暫停住房服務，預定資遣 212 人。

華擎伺服器客戶追單強 Q2 產能近滿載 估今年營運逐季揚

板卡廠華擎周五舉辦股東會，展望今年，總經理許隆倫表示，第 2 季伺服器客戶追單強勁，目前正趕工出貨、產能近滿載，看好下半年英特爾、輝達等新品推出，主板、顯卡需求將再提升，全年展望樂觀，今年營運可望逐季成長。