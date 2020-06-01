【馮冠華專欄】估計今天恆指或可反彈

6 月 1 日推介 - 阿里巴巴（9988）

1）上週五港股市況總結：指上週五繼續受壓，指數以全日低位 22781 點開出，下跌 351 點，之後在上證止跌回升的帶動下，跌幅曾收窄至 34 點，高見 23090 點，最終以 22961 點收盤，下跌 171 點。由於週五收盤後 MSCI 調整權重，成交金額大增至 1789 億，單是美團點評（3690）和騰訊（700）的成交額已達約 330 億，佔大市的總成交逾 18%。港股通南下轉回淨流入，金額約港幣 11 億。滬深股通北向維持淨流入，金額約人民幣 51 億。藍籌 19 升 29 跌 2 持平。

板塊方面，新經濟、Saas、醫藥、汽車經銷商及物管股表現較好。做空方面，比率上升至創新高的 20.6%。牛熊證街貨最新比例為 27:73，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 36:64。重貨區方面，熊證仍在 23750-23799，牛證也不變在 22500-22549。恆指夜期報 22897 點，上升 128 點，低水 64 點，港股 ADR 上升 233 點，相當於恆指 23194 點。

簡評：筆者在休假期間沒有太留意港股盤中的走勢，但從上週四和週五的整體表現來評論，恆指連續兩天均能探底後跌幅收窄；感覺上，市場對「港區國安法」仍存有不少戒心，但氣氛卻不是一面倒的壞，抱觀望事件發展應是大部份投資者上週的取態。

上週五港股成交的飆升，明顯是 MSCI 的調整所引致，這亦可解釋某些公司的股價在競價時段的急升急跌。注意上週五的做空比率，在大成交下創歷史新高，單是受 MSCI 調升權重的美團點評，其做空金額已按日急升了 7 倍，亦佔了總做空金額的兩成多。換句話說，做空比率的急升，未必是反映對後市的悲觀增大，筆者反而認為是因 MSCI 調整，衍生出來的投機活動而已。

人大以絕大比數通過在香港引入「港區國安法」，川普亦急不及待宣佈將取消美國給予香港的特殊地位。消息在上週五出台後，道指急速反彈，港股夜期及 ADR 均報升收場。留意川普沒有為制裁訂下時間表，具體內容更加欠奉，市場最擔心的中美關稅更隻字不提。制裁香港，雷聲頗大，一旦落實，影響又有多大？筆者分了點時間在每一個範疇，大至如下：

取消香港獨立關稅區優惠：香港輸往美國的產品中，絕大比例屬於轉口，本土出口到美國的產品佔總出口的 0.1%。由於轉口貨物並不享有獨立關稅區的關稅優惠，故對本港整體出口以至經濟的直接影響將有限。相反，香港是美國去年最大貿易順差的地區，金額達二千零三十六億港元。香港亦是美國第三大葡萄酒出口市場、第四大牛肉出口市場和第七大農產品出口市場；而中國經香港進口的美國貨物約佔總進口百分之六，貨值為七百八十億港元。川普會否真的搬石砸腳？

檢討對港旅遊警示：措施主要是警告來港的美國人「可能會受監視」，故對美國人來港的影響大於港人前往美國旅遊。業界又稱港美之間的純觀光旅遊數量較少，相信對商務客、探親及讀書的影響較大。現時每年從美國來港人數約佔整體旅客的 2% 而已，且現時居港美國人高達 8 萬多人，措施或令在港居住的美國公民更麻煩。

高科技出口管制：香港從美國進口最多的主要是半導體、通訊設備等科技；更重要是，去年從美國進口至香港的貨值中，有 41% 是轉口到內地。香港自身的科研發展對本土經濟貢獻不大，而轉口到內地可能是美企和內地企業交易的後門，那麼這出口管制，又是另一搬石砸腳的措施？

引渡條約、制裁官員和禁止中國軍方有聯繫的中國研究生入境：這些措施應對金融市場影響有限。

加強監管在美上市的中概股：中概股回歸至香港上市的步伐或會再加快，對香港金融市場反而是利大於弊。

聯繫匯率：理論上，美國可透過 SWIFT，限制港元兌換美元，不過 SWIFT 是商業機構，非美國政府轄下的機構，而美國要限制港元換美元，都要有合適理由，北韓和伊朗核武問題，明顯違反多項國際公約，制裁無爭議，但對於香港，純粹因其自治程度不足而要制裁其貨幣，將引起很大爭議。

外匯管制：金管局週六晚上指，留意到有謠言指香港會實施外匯管制。金管局澄清並呼籲市民務必小心核實訊息！資金自由流動和港幣自由兌換將一如既往受到《基本法》第 112 條的保障。香港財政及金融系統實力底子深厚，有能力抵禦衝擊：包括 4400 億美元外匯儲備（達貨幣基礎 2 倍以上）、銀行體系資本雄厚 （20% 資本充足比率）、流動資金充裕（流動覆蓋比率 160 %）和資產質素良好（壞帳率僅 0.6%）。

綜合以上各點，筆者認為美國啟動制裁香港程序，對經濟以至港股的影響，心理大於實際。時間上，下一個觀察點，會是人大常委會何時完成立法的工作與及法例的細節，之後才是美國制裁的細節；當然也不排除川普只是大叫口號，為選票而「假裝」制裁香港；那麼制裁的程序，可能比想像中來得晚，甚至不會出現也不為奇。相對制裁香港，總統先生應先平定國內之民憤，現今美國境內的暴力示威，比香港的社運看來更為嚴重啊！

最後，筆者估計今天恆指或可反彈，推介方面，可留意阿里巴巴（9988），股價上週五在美國上升近 4%，現價可進場。

2）川普在當地時間上週五下午召開記者會，宣布展開取消給予香港特殊地位的程序，限制對香港的高科技出口。他表示，在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。他以強硬語調，指中國違反當年訂立的《中英聯合聲明》，香港目前情況已是「一國一制」，美國將會重新評估香港的獨立關稅區地位。不過，川普並無詳細解釋，取消香港特殊地位的程序需時多久及細節，亦沒談及《香港關係法》及《香港人權法》等相關議題的下一步行動。

另外，他亦宣布全面終止與世衛的關係，並將原先規劃提供給世衛的資金轉至其他有需要的地方，滿足目前迫切的公衛需要。（經濟日報）

3）中國國家統計局公布，5 月份中國製造業採購經理指數（PMI）為 50.6，比上月回落 0.2 個百分點，低於市場預期，亦為連續兩個月下跌，但仍在擴張線以上。（經濟日報）

4）美股上週五市況總結：美股三大指數表現反覆並個別發展，當中道指曾下跌逾 300 點，收市只微跌 17 點，標指及納指則分別上升 0.48% 及 1.29%。十年期債息回落至 0.653%。美匯指數回落至 98.29，紐約期油上升約 5% 至 35.32 美元。恐慌指數 VIX 下降至 27.51，黃金上升至 1743 美元。

5）新股訊息（信報）：移卡（09923）今天主板掛牌，該股暗盤上週五收報 15.8 元，較招股價 16.64 元，跌 0.84 元或 5.05%。

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