內資守月線 萬一過不過看外資

台股內外資大亂鬥，連 3 日大戰，上周五收盤雖然甩尾，但內資仍成功消化賣壓，加權指數成功守住月線，以 10942.16 點作收，成交值放大至 2093.88 億元。內外資角力進入 6 月，角力區間持續壓縮至月線與 11000 點，10900 點可視為角力中線。11000 點過不過？仍得看外資。關鍵點位仍為 10888 與 10935、10977 點。

10900 點兩端哨站為 10888 與 10919 點，也是極短線的強弱分界，10935 點為 11000 關卡挑戰賽門票，中途站為 10953 與 10977 點，必須收上 11026 點才算收復 11000 點大關。如順利闖過，多方必須衝過 11053 點，才有機會往 11100 點推進，11100 點兩端哨站為 11084 與 11111 點。如續往 11200 點衝關，重要中途站為 11138 與 11165 點。但如 10888 點未能挺住，即進入月線保衛戰。下方 10853、10826 點如再棄守則多空易位。10800 點下方護城河為 10777 點。

雖然外資上周五因 MSCI 季度調整，但內資成功消化外資被動式調節賣壓。6 月開新局，內資守住月線之後，台股是否能夠再往上衝關萬一？答案仍是得看外資。如外資賣壓縮小，甚至回頭買超台股，將可成為助攻萬一關卡的力道。因此電子權值股將扮演關鍵角色。

但也需留意衝關不成，反而獲利調節下車賣壓，多方並未拉開與月線的安全

距離，須留意壓縮後出現後的突破或跌破。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)