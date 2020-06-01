〈每週CFTC報告〉投機者10週以來首度減少美元多頭 加碼看漲日圓、歐元

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者 10 週以來首度減少美元指數淨多單，另一方面，墨西哥披索、日圓及歐元的看漲意願，均再獲提升。

美元指數

截至 5 月 26 日當週，投機者減少美元指數非商業期貨淨多單 2498 口，至 14799 口，這是近 10 週以來，他們首度減碼多頭部位。

(圖表取自 countingpips.com)

在連續 9 週加碼之後，上週多頭部位來到自 3 月 3 日以來最高，本週的減碼抵消了過去 6 週的增幅，不過整體來看，投機者對美元仍穩定看多，自 2018 年 5 月 5 日起，已經連續 106 週維特看漲部位。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，墨西哥披索出現最大變化，淨多單躍增 10675 口，此外日圓、歐元部位均見改善。

(圖表取自 countingpips.com)

墨西哥披索在過去幾個月以來，多頭一直遭到減碼，它在 1 月 28 日來到史上新高的 17.0 萬口淨多單之後，接下來 16 週有 15 週遭減碼，並於上週由多翻空。不過經本週萬口以上的看多增加之後，又回到 4691 口的淨多單。

日圓投機者本週也積極運作，加碼多頭 7137 口，也使日圓多頭來到自 2016 年 11 月 1 日以來最高水準。

歐元多單過去幾週大多遭減持，但本週部位再次改善，淨多單增 2660 口，至 7.5 萬口。只是歐元兌美元匯率近來仍然疲軟，3 月份跌破 1.07，近日才又重回 1.10 水準。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，本週淨多單減 1029 口，至 54.2 萬口。

這是投機者在連續第 2 週加碼多單之後，首度減持多頭。但在過去幾週以來，投機者基本上仍強烈看漲，儘管有小幅減碼，多頭也已連續第 7 週維持在 50 萬口以上。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金

投機者本週減少黃金淨多單 13874 口，至 23.7 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者繼續將其在期貨市場上的看漲押注，降低至 48 週的低點。在過去的 4 週中，有 3 週看漲押注減少，在過去的 14 週中，有 10 次減碼。

過去 7 週，黃金現貨價格一直維持在每盎司約 1735 美元的高位附近，本週仍交易於 1750 美元上方。



10 年期美債

本週大型投機者本週續減美債空頭部位，淨空單減 55076 口，至 3.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在美債態度反覆，在 2-3 月大幅減碼空頭之後，淨空單由 39 萬口一度降至僅 3.4 萬口，不過近 7 週將空頭部位再增至 15 萬口之上，然後又於近兩週快速減少淨空單。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 7597 口，至 4.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 4 週以來，第 3 度增加看跌押注。自 2019 年 1 月以來，投機者已經連 72 週維持看空 VIX。