明日起分三階解封！新加坡貿易部長：第一階段有望重啟八成經濟

隨著第一階段重啟行動將在週二 (2 日) 展開，新加坡貿易和工業部長陳振聲週一 (1 日) 表示，本階段將有八成經濟重新步上軌道，剩下的零售、餐飲等主要產業有望在 6 月底前重啟營運。

由於疫情嚴峻，新加坡自 4 月 7 日進入全國封鎖後，中間一度延長封鎖期限至 6 月 1 日，如今長達兩個月的封鎖期限即將結束，陳振聲今日表示，實施第一階段放寬措施後，國內將有八成經濟步上軌道，零售和餐飲業等剩下的主要部門有望在 6 月底前重新開放營運。

新加坡政府此前宣布自本週二 (2 日) 起逐步開放經濟，放寬措施分為三階段進行，預計第一階段將花費四到六週時間，政府會持續監測開放活動後的後續影響，若社區感染率在未來幾週仍維持低點，接著便進入第二階段放寬措施。

陳振聲表示，近幾週來社區傳播已趨於穩定，但在處理工人宿舍感染問題，並找出無症狀感染在內的所有病例仍需耗費相當多時間。

新加坡貿易和工業部長陳振聲 (圖：AFP)

根據約翰霍普金斯大學統計數據，新加坡為亞洲地區確診數最多的國家之一，目前感染病例已接近 3.5 萬人，大多與外籍移工宿舍群聚感染有關。

陳振聲表示，安全恢復措施是為了讓政府能夠在重啟經濟階段能夠聚焦特定感染群體，「如果感染問題再度浮現，接下來我們可以選擇關閉特定部門，並隔離源頭，而不是直接關閉整個經濟體。」為了實現安全及持續開放，政府已和企業及工人合作，為工作環境、交通運輸和社交距離訂定必要措施。

陳振聲上週六 (30 日) 表示，新加坡在今年前四個月獲取的投資承諾金額高達 130 億新加坡元 (約 92 億美元)，大幅超過當局全年目標 80-100 億元，且有信心投資數將不斷增加，為國內創造大量就業機會。

「我認為這對新加坡來說非常好，如今越來越多投資競爭不只是基於價格或稅收，無形資產也變得越來越重要，例如長期政策、知識產權保護，以及能夠保障人才和企業的安全環境。」

儘管如此，對於嚴重依賴海外貿易的新加坡來說，短期前景依舊相當脆弱。新加坡貿易部此前預計，2020 年經濟增長將萎縮 4-7％，為了減緩疫情衝擊，政府已連續宣布四個刺激措施，總規模將近 700 億美元。