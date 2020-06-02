Zoom飆漲13% 股價首破200美元大關！

自疫情 (COVID-19) 爆發以來，遠端需求激增，視訊會議軟體 Zoom(ZM-US) 逆市造好，股價漲勢從未間斷，週一 Zoom 股價飆至歷史新高，突破每股 200 美元大關。

Zoom 週一 (1 日) 股價大漲 13.75%，至每股 204.15 美元，今年以來，Zoom 股票已上漲近兩倍，使公司市值逼近 560 億美元，約為今年預估營收的 60 倍。

Zoom 股價 (圖片: Google)

Zoom 即將於週二美股盤後發布會計年度第一季財報，Zoom 預估營收將落在 1.99 億美元至 2.01 億美元之間，EPS 約為 10 美分，而華爾街平均共識預期為營收 22.02 億美元，EPS 約為 9 美分。

該公司預計 2021 1 月為止的全年度營收將落在 9.05 億美元至 9.15 億美元之間，EPS 約為 42 至 45 美分，華爾街一致認為 Zoom 的年度財測展望過低，他們的共識預期營收為 12.5 億美元，而 EPS 為 58 美分。

顯然疫情讓以往乏人問津的視訊會議服務，搖身變成學校、企業、非營利組織和消費者間無所不在的會議工具，儘管多數人傾向使用 Zoom 免費版，但仍帶動其平台用戶激增。

市場其他科技大咖也正積極搶佔視訊軟體市場，思科、臉書、Google、微軟和 RingCentral 都爭相推出全新的視訊會議軟體工具。

與此同時，Zoom 正不斷努力解決其軟體資安問題，包括國防部、美國銀行 (BoA)、Google、SpaceX 和德國戴姆勒，皆已先後宣布禁用 Zoom，台灣和新加坡政府也是如此。

不過投資人對於華爾街預估 Zoom 獲利預測並不買單，Zoom 週一股價已經超過華爾街所有投行的平均目標價 121.42 美元，今年以來該公司股價漲幅高達 196%。

大摩分析師 Meta Marshall 給予 Zoom「與大盤持平」的股票評級，和 105 美元的目標價，她在研究報告中寫道：「投資人需要相信 Zoom 可以從規模 4 億 至 4.5 億的 UC(全球通訊) 基礎獲益，而不僅僅是由視訊和其他 UC 平台服務獲利。」

Marshall 估計，1 月季度結束時，Zoom 的付費用戶數約為 420 萬至 430 萬人，市場預計，到 4 月季度末期，該公司可以利用當前 7% 至 10% 的每日用戶群獲利，這意味著 Zoom 每天將有 700 萬日活躍用戶。

她預估 Zoom 在 4 月季度將獲得 2 億美元的營收，儘管華爾街預期該公司出現 80% 以內的年增率，但她認為投資人預期的年增率可能達到 100% 或 110% ，這表明該季度的營收將高達 2.34 億美元。

Marshall 表示，許多投資者看好 Zoom 第二季度年增長將超過 100%，更有分析師預測增長將超過 200%。

不過 Marshall 認為，隨著防疫措施解禁、人們重返職場，Zoom 股價最終將會回歸基本情況，使股價遠低於目前水平。