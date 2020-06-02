〈振興方案出爐〉百貨業下半年迎報復性成長

行政院今 (2) 日公布刺激消費振興券詳細方案，將於 7 月 15 日上路，百貨零售業者均看好相關措施將帶動的消費力，遠百 (2903-TW) 對此回應，振興券對百貨全業種有「雨露均霑」的效果，預估至少帶動下半年業績 20%，而冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心 Global Mall 也指出，近期消費力明顯回籠，並進一步加碼振興，預計 6-7 月回饋購物金總價高達 300 萬元。

遠百指出，零售業種和生活食衣行住無不息息相關，振興券對百貨全業種有「雨露均霑」的效果，樂觀看待振興券對業績將帶來正面消費動能，並預估至少帶動下半年 20% 業績表現。

環球購物中心則表示，5 月以來人潮明顯回流，近期來客已接近疫情前的水準，每周業績皆有近 5% 成長，後疫情時期相關振興措施更會引發民眾的消費意願，尤其低單價餐飲、雜貨、日常用品和高單價的家庭或個人生活用品，是較為受惠的業種，對於業績的預期，先以回到疫情前的水準為目標。

振興券方案正式出爐後，環球購物也宣布再加碼購物金，以「點點成金、振興券超值饋」為主軸，刷聯名卡最高回饋達 16.7%，預計 6-7 月加碼購物金達 300 萬元。