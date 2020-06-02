奎寧引發新冠肺炎患者心律不整 健亞旗下新藥有望取代

新冠肺炎疫情爆發時，氯奎寧 (CQ) 與羥氯奎寧 (HCQ) 被視為抗疫解藥之一，不過新冠肺炎患者使用藥物後，引發嚴重心律不整，對此，健亞 (4130-TW) 表示，旗下治療紅斑性狼瘡與慢性風濕性關節炎新藥 GV17，對心臟安全性高，可視為羥氯奎寧的進階版本，目前已向美國 FDA 提出臨床試驗送件前諮詢 (Pre-IND) 申請。

新冠肺炎疫情全球蔓延，各界都在尋找解藥，其中，瘧疾用藥「羥氯奎寧」一度被各國列為新冠肺炎建議療法，美國總統川普日前更爆出，已服用該藥物一段時間；不過世界衛生組織基於考量，已終止羥氯奎寧的跨國臨床試驗。

健亞表示，氯奎與羥氯奎寧會擾亂心臟的收放電活動，導致產生心律不整；但公司與轉投資公司華宇藥品 (6621-TW)，共同開發的新藥 GV17，經試驗結果顯示，GV17 的安全性比氯奎寧高 11 倍、比羥氯奎寧高出逾 2.5 倍。

健亞從試驗結果推估，GV17 引起心律不整的機率較低，且可視為羥氯奎寧 2.0 進階版，目前該新藥已完成相關專利申請，並向美國 FDA 提出臨床試驗送件前諮詢會議申請，待未來規劃臨床試驗等開發策略。