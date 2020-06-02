〈陸股盤後〉上證待放量突破箱型整理 盤中亮點為海南自貿港概念股

在前一個交易日大漲，週二 (2 日) A 股三大指數呈現震盪整理，三大指數終場收盤漲跌不一，盤中最大亮點仍是海南自貿港概念股，不過前一日大漲的證券類股回檔修正，加上高價股回檔，導致指數漲幅受到壓抑。

盤面上，Mini LED、零售、光阻劑等概念股漲幅較大，至於食品飲料、醫療器材等出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.2%，收報 2921.40 點；深證成指上漲 0.09%，收報 11112.50 點；創業板指下跌 0.6%，收報 2145.29 點。週二 (2 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7721 億元，較前一個交易日小漲 1%。

北向資金進出方面，週二 (2 日) 北向資金共買超人民幣 19.28 億元，其中，滬股通買超人民幣 37.35 億元，深股通賣超人民幣 18.07 億元，北向資金已連續 7 個交易日買超。

產業消息

海南自由貿易港議題持續發酵，相關概念股已連續三日大漲，不過投資人要留意該族群盤中漲幅已大幅縮小，不少個股漲停被打開。海德股份、大東海等終場仍漲停，神農科技、中潛股份則大漲 3.6%。

市調機構 Gartner 指出，全球五大智慧手機廠第一季手機出貨量中只有小米逆勢成長，出貨近 2800 萬支，市占率由去年同期的 7.3% 提升至 9.3%，超越 OPPO 位居第四。多檔小米概念股漲停，包括廈門信達、朝陽科技及芯瑞達等，另外領益智造大漲 7.4%、麥達數字大漲 6.3%。

法人觀點

分析師表示，陸股近期在盤中漲幅較大的個股，常在尾盤出現賣壓，已經給強勢股帶來隱憂，導致類股輪動更為明顯。所以上證雖然一度站上年線，但上方賣壓較重，上證能否成功守穩年線還需要觀察成交量是否可順勢補上，短線操作建議以不追高不殺低為原則。

中國中金公司指出，中國復工復產漸漸回到平均水準，未來還會有更多領域出現明顯復甦，如航空類股等。此外，海外疫情可能持續保持下滑趨勢，這將有利於中國出口表垷。近期中國股市雖有反彈，但整體估值仍偏低，加上資金相對寬鬆，因此投資人不宜對市場前景過度悲觀。