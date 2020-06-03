〈陸股盤後〉證券類股漲多拉回 上證力守2900點

受到中國服務業 PMI 重回擴張，加上美股上揚的帶動下，週三 (3 日)A 股三指數在開高後呈現震盪走高，不過尾盤時段證券類股突然急跌逾 1%，拖累大盤回檔，除上證外其餘兩大指數均由紅翻黑。

盤面上，各類股漲跌比例接近一半，地攤經濟、光阻劑、汽車製造、醫藥、口罩、新零售等類股表現突出；連續三日大漲的海南概念股、港口、券商、稀土、水泥、白酒等類股則出現漲多回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.07%，收報 2923.37 點；深證成指下滑 0.04%，收報 11108.36 點；創業板指下滑 0.1%，收報 2143.12 點。週三 (3 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7778 億元，較前一個交易日上升約人民幣 60 億元。

北向資金進出方面，週三 (3 日) 北向資金共買超人民幣 44.15 億元，其中，滬股通買超人民幣 6.63 億元，深股通買超人民幣 37.52 億元，北向資金已連續 8 個交易日買超。

產業消息

近期 T+0 的消息已使證券類股出現一波漲幅，而在獲利了結的壓力下證券類股午盤後急跌，該類股整體跌幅約 1%，中國銀河下挫 2%、中原證券下跌 1.9%、海通證券、光大證券均下滑 1.2%、申萬宏源下跌 1.1%。

中國保險業加快部局重點持股，中國人壽集團甚至已持有同為國營事業的農業銀行一成股權，引發外界關注。多檔保險類股連續第三日大漲，中國人壽勁揚 4.2%、平安保險上漲 1%、新華保險上揚 0.6%。

海南自貿港概念在連漲 3 日後，週二 (2 日) 盤中已出現賣壓，今日則呈現大跌，海南瑞澤重挫 9%、海峽股份大跌 8.3%、海航基礎大跌 7.1%、海南高速大跌 7%。

中國國家主席習近平表示，要促進中藥新藥研發和產業發展，強化中醫藥特色人才培養。中藥概念股應聲大漲，隴神戎發、新天藥業、沃華醫藥、紅日藥業紛紛漲停，同仁堂大漲 5.2%。

法人觀點

分析指出目前 A 股市場仍以震盪整理為主，投資人應多觀望。在資金配比方面，對避險資產如黃金、中高等級信用債可持有一定比例，至於對股票資產則可選擇產業前景確定性較高族群，如業績穩定的食品飲料、農林牧漁，或是在政府政策作多，如新基建 (5G、新能源車、充電樁等)、可選消費 (家居、汽車、家電等)、醫療健康等類股。