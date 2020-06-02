反駁停購傳聞 美豆出口協會中方代表：採購仍按部就班推進

週一 (1 日) 多家外媒報導稱，中國要求國營企業停止購買美國黃豆，不過當日稍晚又傳出中國國營企業仍購買至少 3 船美國黃豆，對此，美國黃豆出口協會中國代表週二 (2 日) 證實，採購計畫目前正按部就班推進，破除外界對於美中貿協破局的擔憂。

《路透社》引述知情交易商表示，本次美國黃豆購買總量為 18 萬頓，預計 10 月或 11 月付運，美國黃豆出口協會中國首席代表張曉平週二 (2 日) 向中國官媒《環球時報》表示，中國市場化採購美國黃豆目前正按部就班推進，並稱國營企業日前的採購行動足以證明這一點。

美國黃豆出口協會 (USSEC) 總部位於美國密蘇里州 (Missouri) 的聖路易斯 (St. Louis)，1982 年於北京設立辦事處，張曉平即為該北京辦事處的中國總代表。

根據今年 1 月達成的美中第一階段貿易協議，中國承諾根據 2017 年數據，以兩年以上為基礎，向美國採購價值 320 億美元的農產品，儘管協議執行過程中一度傳出中國採購進度落後，加上疫情爆發將全球經濟置於衰退危機，使外界對於中國未能順利達成採購目標產生疑慮。

前段時間巴西黃豆因貨幣貶值，導致其價格吸引力優於美國黃豆，美國黃豆對華銷售因此遭受影響，不過近兩個月來，中國企業仍持續購入不等量的美國舊作和新作黃豆，似乎未受外部因素干擾。

美國農業部最新數據顯示，上週美國對中國出口黃豆較去年同期增長 9.4%，截至 5 月 21 日，美國對中國出口黃豆的裝船量為 1272.1 萬頓，遠超過去年同期。