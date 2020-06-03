Azure雲端潛力無窮！富國：微軟市值有望3年內突破2兆美元大關

微軟 (MSFT-US) 今年幸運躲過新冠肺炎 (COVID-19) 浩劫，股價累計上漲 15% 以上，然而富國銀行週二 (2 日) 認為，微軟雲端收益潛力無窮，當前股價還有更多上行空間，有望讓微軟市值在未來 3 到 5 年內突破 2 兆美元大關。

富國銀行分析師 Philip Winslow 週二重申微軟「優於大盤」的股票評級，同時看好公司 Azure 雲端演算實力，將其目標價從每股 205 美元上調至 250 美元。

Winslow 在研究報告中寫道，疫情為整個產業打造出一個「雲端時代」，最後堅持不用雲端的企業最終還是被迫擁抱雲端趨勢，他預估微軟的 Azure 的「商用雲端業務將受益匪淺。」

儘管亞馬遜 (AMZN-US) 的 Amazon Web Services 仍是目前最大的雲端龍頭，但溫斯洛認為，微軟正在縮小市場差距，同時拉大與排名第三位的距離，也就是 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud。

Winslow 表示，儘管投資人已經明白微軟的潛力而買入該股，但 Azure 未來增長潛力和它對微軟多年的影響，仍未在市場共識預期或股票估值中反映出來。

對 Azure 的前景，並非所有人都和 Winslow 一樣樂觀；華爾街的普遍看法是，營收增幅將從今年第四季度的 59% 放緩至 2021 會計年度的 42%，隨後降至 30% 多水平。

Winslow 則反駁這估值過於保守。他在研究報告中表明，Azure 的增長速度已經超過所有大型競爭對手，包括亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet 和阿里巴巴 (BABA-US)。

他預估，微軟 2023 會計年度的自由現金流將達到 682 億美元，則其企業價值與自由現金流比 (EV/FCF) 將達到 30 倍，那麼其市值將超過 2.2 兆美元，相當於每股 283 美元。

微軟目前已經是全球市值最高的公司之一，市值 1.4 兆美元，其股價週二上漲 1.14%，至 184.91 美元。