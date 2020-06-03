5月美國新車銷售 日本4家車廠年減21% 降幅縮小

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本的 4 家汽車製造廠，5 月在美國的新車銷售台數報年減 21% 至 36.2 萬輛左右，減少幅度已較前月的年減 52% 改善許多。在汽車經銷商重啟營業等因素下，銷量開始出現恢復。

5 月日本 4 家車廠在美國市場的新車銷量，業界龍頭的豐田汽車 (7203-JP) 報年減 26%，本田 (7267-JP) 報年減 17%，都較前月的年減 54% 出現大幅改善。速霸陸 (7270-JP) 報年減 19%，同樣較前月的年減 47% 出現大幅進步。馬自達 (7261-JP) 也在新款 SUV「CX-30」的加持下，5 月銷量報年減 1%(前月報年減 45%)，幾乎回到去年水準。

馬自達 CX-30 (圖片：AFP)

美國汽車業界原本預測，今年 4 至 5 月的新車銷量會下滑 7 至 8 成。但由於因肺炎疫情而停止營業的汽車經銷商，幾乎都已重啟營業，新車市場也從 4 月下旬開始回溫。北美豐田汽車就表示，5 月份的新車銷量大幅超越預期。

由於美國各地的外出禁令，在今年 3、4 月持續一段時間，這也使得新車需求集中在 5 月出現。

然而日前在明尼蘇達州發生一名非裔男子遭白人警察暴力致死的事件，在美國各地也引發一連串的激烈抗議活動。雖然從目前的情況來看，對新車銷售的影響有限，但也有部分的汽車展間遭到行為失控的抗議民眾破壞。就有人擔心才剛出現回溫的消費心理，又會因此降溫。