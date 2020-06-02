日韓硝煙再起！南韓重啟WTO申訴 控日管制半導體原料

針對日本在去年 7 月所實施的半導體原材料出口管制，南韓當局決定重啟在世界貿易組織 (WTO) 的申訴手續。

南韓產業通商資源部的貿易投資室室長羅承植，在 6 月 2 日的記者會上表示，日本政府在問題解決方面沒有表示態度，也致使相關問題的議論沒有進展。以目前狀況來看，很難視為是在暫停 WTO 爭議解決手續條件下，兩國間有「進行正常對話」。

日本政府在 2019 年 7 月 4 日的時候，針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及高純度氟化氫等 3 種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料方面，採取嚴格的出口管制措施。

南韓政府認為日方的相關決定不當，也於同年 9 月 11 日向 WTO 提出申訴。日、韓兩國雖然也在瑞士日內瓦進行爭端協商，但仍呈平行線沒有結論。

後來在同年 11 月 22 日，南韓宣布有條件暫不終止「日韓軍事情報保護協定」(GSOMIA)，同時也暫止在 WTO 的申訴手續。但這回隨著南韓當局決定重啟相關程序，南韓政府也會要求 WTO 組成爭端解決小組，來為今後的手續進行準備。

而在此之前，南韓產業通商資源部也曾要求日本在今年 5 月底前，須針對南韓遭日本從「Group A」(原稱白色名單) 中去除一事來明確說明立場，但日本方面也並未作出積極回應。

羅承植也強調，有關日方在強化對韓出口的幾項理由上，包含兩國間的政策對話中斷、在可轉為一般武器用途的物資出口「滴水不漏管制」(Catch-All Controls)，還有出口管理體制及人員的脆弱性等，南韓方面皆已作出改善。

羅承植說道：「將透過 WTO 的爭端解決程序，來客觀證明日本對 3 項貨物採取出口管制措施的違法性與不當性。