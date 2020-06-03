聯準會銀彈來了 市政債具補漲空間

自聯準會推出購債計畫以來，高收益債及投資等級債漲幅超過 10%，相較之下，同為聯準會紓困標的的美國市政債，漲幅緩和。法人認為，市政債相對便宜，加上聯準會對市政債的紓困計畫即將落地，市政債未來存在補漲空間。

根據彭博統計，至 3 月 23 日至 5 月 28 日，在聯準會購債計畫帶動下，美林美銀高收益債指數與美林美銀公司債指數出現 13.58%、18.26% 的驚人漲幅。而代表美國市政債的彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政府債券指數，於同期間才上漲 5.39%。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，聯準會 5000 億美元銀彈已上膛，準備直接灌注於美國州政府、市級政府等債券市場，但漲幅相對較緩的原因，在於市場結構與投資人結構與公司債相較存在差異。

市政債具投資免稅優惠，但通常發債規模較小且零碎，市場結構上吸引的資金相對公司債小。張勝原說明，市政債投資者多半集中於美國境內，著重債息收入多於資本利得，習慣買進後持有，因此交易量較低；相對來說，公司債資金來源以國際投資者居多，交易頻率與額度都更為龐大。兩項因素加乘，導致市政債對於市場消息較不敏感，價格反應較公司債也慢一拍，但資金行情的刺激力道相差無幾，代表市政債未來具有補漲空間。

不過，聯準會可以直接購買高收益債券 ETF，市政債並沒有類似紅利，因此，投資市政債需特別留心債券信評。張勝原指出，聯準會對於評級越差的市政府債券，要求的貸款利率越高。投資等級債中最低評級的 BBB 級債券，聯準會要求 3.8% 利率，而降評至高收益債券的貸款利率則高達 5.9%。因此，投資市政債仍要注意債券信評，以中信投信發行的美國市政債 ETF(00847B) 為例，其成分股有七成投資於 AA - 以上標的，信用相對穩定。

展望後市，張勝原表示，市政債特性介於美債及高評級債之間，收益率目前也來到近 3%，相對於美債具吸引力。此外，聯準會主席鮑爾於日前國會聽證時表示，預計五月底啟動市政債購債計畫，加上各州逐步開城回復正常營運及消費頻率後，將可望改善各州的收入情況。市政債呈現回穩跡象，投資人不妨伺機入場，逢低買進。