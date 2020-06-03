〈南山人壽股東會〉陳棠、尹崇堯首度亮相 揭示營運四大主軸

南山人壽今 (3) 日召開股東會，雖然去 (2019) 年歷經境界系統之亂、連續遭金管會開罰、換董事長風波等難關，但南山人壽仍繳出稅後純益、合併資產總值續創歷史新高，以及「意外及健康險巿佔第一」等「三個第一」的好成績，而高齡 85 歲的新任董事長陳棠與尹衍樑獨子暨副董尹崇堯更在今天於股東會上首度亮相，針對南山人壽揭示未來四大發展主軸。

即使去年國際金融環境面臨中美貿易衝突的巨大影響，加上南山人壽歷經境界系統之亂、連續遭金管會開罰、換董事長風波等難關，南山人壽去年合併稅後純益還是攀新高達新台幣 339 億元，排名業界第二；合併資產總值更超過 4.8 兆元，雙雙創下南山人壽史上最高紀錄。此外，合併淨值達 3681 億元，較前一年同期大幅回升超過 2200 億元，表現亮眼。

除此之外，南山人壽亦投注許多資源於商品的發展設計，去年即達成「三個第一」，包括「意外及健康險巿佔第一」、「外溢保單件數第一」以及「長照險巿佔第一」。意外及健康險新契約保費約 71 億元，市佔為 18%；外溢保單全年度件數 2.6 萬件為業界第一；長照險新契約保費約 18 億元，市佔高達 88%。

不過，南山工會質疑，潤成入主十年的股權閉鎖將屆，陸續聽說有轉手傳聞，南山人壽澄清表示，有關大股東對南山人壽經營承諾一事，公司董事會全力支持該公司持續投入資源致力於系統與功能的優化，並確保所有保戶權益不受影響。同時，也持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務，目前公司營運一切正常，並無外界傳聞的事宜。

而尹衍樑之子尹崇堯並非第一次出席南山人壽股東會，但卻是第一次以副董事長一職，坐上第一排面對股東，面對未來接班人，小股東直接指名身為重要人物的尹崇堯聊聊對公司經營有無具體做法。

尹崇堯被點名後，當場與董事長陳棠交頭接耳討論，最終由陳棠代為回答，陳棠揭示未來四大發展主軸表示，第一，因應金融監理政策變動、國際會計制度的接軌及高齡化社會來臨等趨勢，南山人壽將轉向設計更多保障型或高齡化的商品，協助推動保險回歸保障本質。

第二，南山人壽與南山產物將更擴大壽、產、團險的資源整合，提升銷售及服務的綜效。

第三，持續落實公益服務的精神，發展精進相關企業社會責任的作為，為社會帶來更多的幸福。

第四，為因應台灣少子高齡化趨勢，定調今年為南山人壽的樂活元年，產品與服務主軸將更聚焦於協助提升保戶的身心健康，結合健康促進的商品與科技平台，提供保戶更多元的商品及優質服務。