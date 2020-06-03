5月現代、起亞美國新車銷量回溫 減幅低於日本豐田

南韓現代汽車與子公司的起亞汽車，5 月在美國的新車市場銷量報年減 18.5%。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，銷售表現已出現小幅恢復。

據美國《Automotive News》報導，南韓現代、起亞兩家汽車公司，5 月份在美國新車市場的銷量年減 18.5% 至 10 萬 4786 輛。

其中，現代汽車的銷售台數年減 13.8% 至 5 萬 8969 輛，減幅已縮小至前月 (年減 39%) 的 1/3 左右。

在新冠肺炎全球大流行的這個當下，現代在零售市場的銷量成長 5%，但是在賣給企業客戶及租車業者等的「車隊銷售」(Fleet Sales) 則是大減 79%。車隊銷售也只占當月銷量的 5%。

現代汽車的美國子公司，原本預測 5 月的新車銷量會減少約 33%，但是實際表現卻意外良好。特別是大型 SUV「Palisade」等 SUV 車款的銷售表現良好，也都拉高了銷售數據。

起亞汽車的銷售台數年減 23.7% 至 4 萬 5817 輛。雖然銷售成績遜於現代汽車，不過「Seltos」、「Sportage」等 SUV 車款在當月銷量暢旺。

另外，隸屬同集團的高級車品牌 Genesis，銷售台數年減 41.6% 至 1350 輛。

Genesis 的 G70 (圖片：AFP)

若拿日本汽車業龍頭豐田 (7203-JP) 的同月成績來作比較，集團整體在美國 5 月的新車銷量減少 25.7% 至 16 萬 5055 輛。其中，豐田品牌銷量年減 26.6% 至 14 萬 5057 輛，高級車品牌 Lexus 銷量年減 18.5% 至 1 萬 9998 輛。