Fed經濟學家：美經濟需要負利率才能實現「V型復甦」

美國聖路易聯準銀行 (St Louis Federal Reserve Bank) 經濟學家週二 (2 日) 表示，決策者需要考慮「負利率」政策，美國經濟才有可能實現強勁的「V 型復甦」。

聯準會 (Fed) 經濟學家 Yi Wen 週二在報告中指出，許多經濟學家認為，美國經濟在經歷過這場創紀錄的衰退後，不可能再出現同樣程度的復甦力道。

不過 Wen 認為，這樣的經濟反彈是可能且有必要的。

他強調，要實現強勁的「V 型復甦」就需要實施激進的財政措施，其激進程度甚至得超過金融危機時期部屬的措施，這可能包括將基準利率降至零以下。

Wen 拿出美國史上兩大經濟危機：大蕭條和金融危機進行比較。他發現美國前總統羅斯福 (Franklin Delano Roosevelt) 在大蕭條實施的新政，有助於美國經濟在危機後迎來 V 型復甦；而金融危機期間部署的低利率、Fed 購債等貨幣政策，則導致低迷的 L 型復甦，使得當時 GDP 無法呈現應有水準。

Wen 表示，「我發現要讓美國實質 GDP 以 V 型曲線復甦，必須結合負利率政策和激進的政府支出，例如擴增基礎建設等」。

Wen 強調，美國需要採取多種政策，才能讓美國經濟以 S 型的走勢做為開端，也就是先緩慢成長，接著爆發更強勁的成長，「如果不這麼做，新冠疫情對經濟的重擊，將成為永久傷害」。

Fed 主席鮑爾與其他官員不斷強調央行需要再採取更多財政措施可能性，不過鮑爾依然對負利率政策表示強烈懷疑，認為目前沒有證據顯示負利率對央行有益。

Wen 補充，光靠負利率本身並不足以刺激經濟回到先前水平，「重點在於，即使危機結束後，政策也必須持續下去，以提供動力，從而實現更強勁的經濟復甦」

Wen 強調，「貨幣政策和財政措施的結合，將能足以刺激經濟出現 V 型復甦；換句話說，如果不搭配適當的財政刺激措施，那麼負利率政策可能也無法有效發揮作用。」