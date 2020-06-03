勞工紓困貸款百萬名額用罄 勞動部：銀行即日起不再受理新申貸案

因應新冠肺炎疫情，勞動部推出勞工紓困低利貸款，勞動部今 (3) 日下午宣布，100 萬名額已經額滿，即日起各銀行將不再受理新申貸案。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，統計到今天下午 5 點為止共有 110 萬 4695 件申請，共核貸 78 萬 2472 件、銀行已撥貸 64 萬 1417 件，由於核貸名額已全數額滿，因此銀行即日起將不再受理新申請案件。

勞動部推出的勞工紓困貸款，每人可貸金額 10 萬元、貸款期限 3 年、貸款利息 1.845%，前 6 個月為寬限期，申貸勞工免繳本金，第 7 個月起到第 12 個月攤還本金，每月繳納 3260 元，第 13 個月起按月攤還本金與利息，月繳約 3413 元。

勞工紓困貸款首年利息由勞動部編列預算補貼，最初規劃釋出 50 名名額，但自 4 月 30 日開辦以來申貸情況踴躍，因此再追加 50 名，合計共釋出 100 名貸款名額，根據銀行回報資料統計，平均拒貸率約 3% 到 5% 左右。

孫碧霞指出，由於拒貸率約 3% 到 5%，因此申請名額比原本預計的 100 萬名多出一點，粗估約可受理 105 萬件申貸，目前各銀行將繼續進行授信審查與核貸，但即日起將不再受理新申貸案件。