北富銀強攻LINE Pay行動支付生活圈 Q1刷卡額度、交易筆數雙創新高

富邦金 (2881-TW) 琪下台北富邦銀行今 (3) 日公布該行信用卡大數據分析，北富銀與 LINE Pay 積極合作行動支付生活圈，今年第一季不論刷卡額度或交易筆數，雙創新高紀錄。

行動支付迅速滲透民眾日常生活，北富銀表示，看好行動支付發展潛力積極與 LINE Pay 共同打造行動支付生活圈，隨著 LINE Pay 應用場景變廣、支付流程簡便且安全，大幅增加民眾以 LINE Pay「秒嗶消費」的意願，今年再加上新冠肺炎疫情助長手機付款的消費風氣，催化了行動支付的普遍性。

北富銀進一步表示，根據台北富邦銀行信用卡大數據分析，光是今年第一季，不論刷卡額度或交易筆數，雙雙創下新高，其中，使用 LINE Pay 綁定富邦信用卡支付的刷卡金額，與去年同期相比成長幅度高達 124%，而刷卡筆數也翻倍成長，年成長 169%，戰績斐然，展望第二季可望持續穩定成長。

LINE Pay 日前宣布首創可以繳電信費，首波就是繳富邦集團旗下的台灣大哥大電信費，北富銀也趁勢推出 LINE Pay 綁定任一富邦信用卡，活動期間於 LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高 8% 回饋，其中 4% 專屬回饋無上限，創下市場最優，也進一步再擴大了北富銀的行動支付應用場景。