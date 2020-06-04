英國硬脫歐憂慮重燃 調查：不延長過渡期英鎊將下挫

英國無協議脫歐的擔憂近日升溫，據《路透》一項調查顯示，如果英國未在 6 月底前要求延長脫歐過渡期，以便取得更多談判時間，英鎊可能會失去近期的漲幅，並進一步下挫。

在公投結果意外贊成脫歐的 3 年半後，英國在今年 1 月 31 日正式離開歐盟，至今年底為過渡期，讓雙方談判新的貿易協議，但英國談判立場強硬，歐盟也不退讓，至今協商陷於膠著。

由於首相強生 (Boris Johnson) 一再排除在 6 月底前延長過渡期的可能性，使市場重燃硬脫歐的憂心。

英國央行週三 (3 日) 並罕見發表公開聲明，重申銀行要為年底過渡期結束，英歐無法達成貿易協議的可能性做好準備。央行表示，讓金融體系為可能面臨的一切風險做好準備，是英國央行的根本職責所在。

英鎊本週表現穩定，兌美元匯率週三更來到約 1.26 美元的近月高點，市場傾向認為英國會在某個關鍵點上作出折衷，以達成最終的貿易協議。

但與此同時，分析師認為，如英國未申請延長過渡期，將不利英鎊 7 月初走勢。《路透》調查的 23 名受訪者中，有 21 人持此一看法。

ING 分析師 James Smith 表示，延長脫歐後過渡期的前景日漸暗淡，加上 2021 年初供應鏈中斷的風險，英鎊後續堪慮。

根據本週對 50 多位外國策略師進行的更廣泛的調查，分析師預計，在 6 月底英鎊有望跌至 1.23 美元。

儘管如此，過往的調查也顯示，分析師普遍預期英歐可達協議，並幫助英鎊在 1 年內升值約 1.6%，至 1.28 美元。