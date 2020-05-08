聯電4月營收突破150億元再寫新猷 世界先進月減1成

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 今 (8) 日同步公告 4 月營收，聯電達 150.59 億元，月增 3.36%，首度突破 150 億元大關，並改寫去年 10 月寫下的單月營收新高；世界先進 4 月營收 25.85 億元，月減 10.15%。聯電、世界先進本季營收均可望續創高，惟下半年不確定性大，均保守看待。

聯電 4 月營收 150.59 億元，月增 3.36%，年增 24.64%；前 4 月累計營收 573.27 億元，年增 28.35%。

聯電預估，第 2 季產能利用率將由上季的 93%，提升至 94-96%，晶圓出貨量將季增 1-2%，受惠產品組合改變，加上 28 奈米比重攀升，平均銷售價格 (以美元計價) 估季增 1-2%，毛利率約 20%，法人看好，第 2 季營收可望續寫第 1 季寫下的新高。聯電也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單仍是不可避免。

世界先進 4 月營收 25.85 億元，月減 10.15%，年增 12.6%；前 4 個月累計營收 104.29 億元，年增 13.33%。

展望本季，世界先進表示，客戶晶圓代工需求穩定，加上新加坡新廠營收可完整認列，估營收將介於新台幣 80-84 億元間，季增約 2-7.1%，可望續創新高，隨著新廠產能利用率提升，估毛利率 31-33%，營益率 19-21%，雙率都較上季走揚。

世界先進本季產能利用率將達 91-93%，較首季的 9 成提升。董事長方略表示，客戶需求與第 1 季約略相同，未縮減訂單或下修需求展望，訂單能見度維持 2 個月左右，可掌握到第 2 季底，但下半年不確定性大，仍審慎看待。