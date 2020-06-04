強勢美元終於轉弱 歐元反彈為新興市場貨幣立標竿

近期風險偏好出現轉變，美元走弱、歐元則持續走強，歐元和新興市場貨幣出現 2016 年底以來最強的相關性，分析師認為，5 月中旬以來歐元走強，正為新興市場貨幣進一步上漲提供支撐。

歐盟宣布 7500 億歐元 (約 8420 億美元) 財政刺激方案的帶動下，歐元兌美元在過去 14 個交易日中，有 11 個交易日上漲，歐元的反彈增加美元指數下跌的壓力，同一期間美元指數跌幅約 3.2%，並為新興市場貨幣等風險資產擴大反彈開路。

瑞士信貸集團策略師 Kasper Bartholdy 表示，歐元兌美元上漲普遍認為是美元疲軟的主因，並鼓勵投資者撤出美元資產，轉向投資以其他貨幣計價的資產。

目前歐元和新興市場貨幣正出現 2016 年底上屆美國總統大選以來最強勁的正相關性，而在今年三月底前，兩者之間的走勢還一度創下 2001 年以來最大負相關。

新興市場貨幣和歐元走勢出現 2016 年底以來最強正相關。(來源：Bloomberg)

此外，MSCI 全球指數在過去兩周上漲， 3 月以來首次觸及 200 天移動平均線，顯示風險偏好升高；彭博歐元指數和 STOXX 歐洲 600 指數的 30 天正相關是自 2018 年 10 月以來最強的，而 3 月初則為負。

歐元兌美元的升值最終都會使發展中國家在全球貿易中比歐元區更具競爭力，也就是說，這將使新興市場貨幣不但相對於美元升值，同時還可以維持保持其先前的競爭力。

Bartholdy 提醒，只有在其他風險因素下，歐元和新興市場貨幣的正相關連動才能發揮作用，像這次就是因為歐元上漲剛好遇上美股上漲、美國公司債利差縮小以及大宗商品價格反彈。

瑞士信貸認為，即使已有投資者對估值過高開始抱持謹慎，但這些推高歐元兌美元的風險組合仍將持續一段時間，預期仍可支撐新興市場貨幣的漲勢。

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