國旅市況熱 網路訂房暴增 立榮航6-7月離島航線增班

隨著國旅需求增溫，立榮航空今 (4) 日宣布， 6 月開始飛往各離島航線大幅增加航班，並規劃 7 月將再進一步擴充運能，屆時座位數將達歷史高峰近 50 萬個；而網路家庭 (8044-TW) 旗下 PChome 旅遊最新統計，站上 5 月國內飯店訂單量較 4 月暴增 2 倍，顯見疫情趨緩，國人正開始積極安排國內旅遊行程。

立榮航空表示，國內線整體運能在 4 月觸底，隨著國內疫情趨緩，5 月已逐漸回溫，6 月將依市場需求增班並放大機型，預計可達 32 萬個座位數，同時，規劃 7 月進一步增加運能，屆時座位數將達歷史高峰近 50 萬，以符合暑期旺季市場需求。

立榮航空進一步分析，目前市場需求以澎湖和馬祖航線最為熱絡，6 月澎湖航線增班並放大為 A321 機型，較去年同期增加近 1.8 萬個座位數，而馬祖航線增班後，也較去年增加 1.7 萬個座位數，其他航線會依市場需求做適度調整。

不僅國內航線復甦，網路旅行業者同樣表態國旅需求大增，PChome 旅遊 5 月國內飯店訂單量月增已達 2 倍，其中，四星級以上高檔飯店訂房表現優異，訂單量較上月飆升 1.5 倍，又以台北、台南和花蓮等第最受歡迎，隨著政府將於 7 月 1 日起推出「安心旅遊」補助方案，樂觀看國內旅遊熱潮持續攀升。