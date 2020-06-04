蘋果iOS 13.5.5開發編碼 未來可能推出多服務綁定式訂閱？

外電報導，近日來便有傳言指出，蘋果 (AAPL-US) 計畫將 Apple Music、News+、Apple TV + 等內容服務綁訂成一套方案，如今，有外媒在蘋果的 iOS 13.5.5 beta 開發編碼中，發現了軟體綑綁的開發，若消息來源正確，蘋果將會把這些內容服務整合為家庭共享組合，價格將為每月 30 美元。

蘋果科技網站《9to5mac》引述消息指出，去年蘋果就開始與與音樂製作人和發行人進行商談，以單次訂閱將內容整合在一起。若蘋果成功整合這些軟體服務，該公司便能夠以較低的價格提供所有的數位內容服務，並使用戶與蘋果的影音串流生態系統更加緊密連結。

iOS 13.5.5 內部文件中包含了對早期 iOS 版本中並不存在的綁定訂閱代碼，這些代碼與蘋果的訂閱服務，像是 Apple News+ 等的管理系統有關，因此被認為該公司仍計劃將提供相關的內容綁定訂閱模式。

但是，外媒也指出，即便在 iOS 代碼中找到了這些相關的證據，蘋果要推出內容服務綁定的訂閱模式可能還要花費很長時間。有消息指出，蘋果今年已經與 Apple Music 達成了新的交易，但其中並不包括通過綁定將 Apple Music 與其他 Apple 服務內容整合的協議。

先前，Bernstein 分析師 Toni Sacconagi 曾詢問付費訂閱的可能性，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 並沒有否認此一想法。實際上，他表示類似的東西正在進行當中。「在硬體即服務或捆綁方面，如今已經有一些客戶會這樣看待硬體，因為他們正在制定升級計劃等。所以在某種程度上類似的概念已經存在。」庫克說道。