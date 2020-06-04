疫情傷需求、阻物流 美國4月進出口貿易額雙創10年新低

美國商務部週四 (4 日) 公布最新貿易數據，由於新冠病毒 (COVID-19) 疫情限制需求，加上物流作業受到阻礙，美國 4 月商品及服務貿易額暴跌至近 10 年來最低水平。

美國商務部經濟分析局 (BEA) 報告指出，疫情期間企業不是產能有限，就是完全停止營運，加上跨境流動受到限縮，種種原因導致 4 月進出口額持續下滑，雙雙創下 2010 年以來最低水平。

(圖：美國商務部經濟分析局)

美國 4 月出口額報 1513 億美元，月減 20.5%，主要由客機、引擎等資本財出口和能源出口下滑所致，4 月資本財出口較上月減少 101 億美元，能源出口也減少 91 億美元。

美國 4 月進口額報 2007 億美元，月減 13.7%，主要由汽車、零組件和引擎進口下滑導致，這些商品進口額共大減 146 億美元，此外，消費品和能源進口也都受疫情影響而大幅下滑。

美國 4 月貿易赤字則增長 16.7%，至 494 億美元，其中商品貿易赤字達 718 億美元，服務貿易盈餘提升至 224 億美元，疫情期間的封鎖令導致 4 月旅遊相關貿易總值暴跌至 44 億美元，創下有紀錄以來的歷史新低。

(圖：美國商務部經濟分析局)

事實上，美國貿易情況早在疫情擴大前就已顯露疲態，如今面對供應鏈中斷、失業率飆升以及需求下滑，加上美中貿易局勢持續升溫，對美國經濟來說更是雪上加霜。

至於對華貿易部分，4 月的中國進口商品總額自上月 242 億美元提升至 352 億美元，出口也微升至 93 億美元，對華貿易赤字則增加 90 億美元，至 260 億美元。