超預期！大摩：蘋果App Store第三季淨營收已達年增35%

大摩分析師在週三發布的報告中表示，蘋果應用程式商店 (App Store) 流量遠高於他們對止於 6 月一季 (會計年度第三季) 的預期，蘋果週三股價收盤逼近新高。

蘋果 (AAPL-US) 股價週三上漲 0.55%，至 325.12 美元，而標普 500 和納斯達克綜指週三則分別上漲 1.2% 和 0.6%。

蘋果股價 (圖片: Google)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 週三 (3 日) 於研究報告中寫道，蘋果 App Store 淨營收在第三季度的前兩個月就增長 35%，幾乎是她先前預估值 18% 的兩倍，等於是替蘋果服務部門多增加 5 億美元的收入。

Huberty 將蘋果第三季度 EPS 從每股 1.92 美元上調至 1.99 美元，並將第四季度 EPS 預期從每股 2.74 美元上調至 2.80 美元。 Huberty 維持蘋果「增持」(Overweight) 的股票評級，並將其目標價從 326 美元上調至 340 美元。

她表示，Sensor Tower 的初步數據顯示，App Store 在 5 月的淨營收較去年同期增長 39%，是自 2017 年 4 月以來最高單月年增率，較比 4 月份的 31% 年增率高出 8 個百分點，並且較第二季度的 19% 高出 20 個百分點。

Huberty 預期，蘋果第三季度的服務收入將增長 16.7%，高於此前預估的 12%。

她在報告中指出，「過去的四個月，因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而實施的防疫封鎖措施，消費者被迫待在家中的時間比平時更長，進而推動 App Store 的下載量和淨營收增長。」

Huberty 表示，「隨著各國逐漸放寬封鎖限制，消費者恢復戶外活動，因此我們在上個月預測 4 月份 App Store 下載量將是歷年來最大漲幅。」

她補充道，但是疫情已經催生「新常態」，至少在近期到中期之間，消費者會願意花更多時間在室內活動，「因此 App Store 參與度一直都保持在高水平，我們預期這波風氣會持續支持 App Store 業務。」

今年以來，蘋果股價累計上漲 10%，自從於 3 月 23 日觸底以來，該股大漲幾乎 100 美元，漲幅達到 45%，目前股價水準只比 2020 年 2 月 12 日的收盤高點 327.20 美元低約 3 美元。