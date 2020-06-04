青年就業補助6月中上路 投入三大特定行業最高獎勵10.8萬元

今年勞動市場受到疫情波及，為協助 19 萬名應業畢業青年進入職場，勞動部提出 3 大策略 5 大計畫，編列 66 億元經費，將從 6 月中旬起陸續啟動，其中，若投入特定製造業、照顧服務業及營造業，每人最高可額外獲得 10.8 萬元獎勵金。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰指出，今年共有 28 萬名大專應屆畢業青年，根據人力資源推估，約有 19 萬人為初次尋職青年，其中有 11 萬人可望在三個月內可就業，因此，勞動部針對這些人編列 26 億元經費來補助。

「青年就業獎勵計畫」鼓勵青年穩定就業持續 6 個月，前 3 個月先給予獎勵 2 萬元，再持續就業 3 個月即可獲得 1 萬元獎勵，最高可獲 3 萬元。

「特定行業就業獎勵」則是鼓勵青年投入包括特定製造業、照顧服務業及營造業，就業 1 至 6 個月，每月發給 5000 元；7 至 12 個月每個月發給 6000 元；13 至 18 個月，每月發給 7000 元，每人最高可領 10.8 萬元。

施貞仰表示，針對未能在三個月內就職的 8 萬人，勞動部也準備了二大策略，分別為練專長 (經費 9 億元)、興僱用 (經費 31 億元)。

在練專長的部分，「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」由政府提供職訓，讓青年學習一技之長，每人學費補助最高 10 萬元，同時給予學習獎勵金每月 8000 元，最高 9.6 萬元。

興僱用方面，「青年就業旗艦計畫」則鼓勵雇主先僱用再訓練，政府補助企業訓練費 1 個月 1.2 萬元，最高 10.8 萬元；「僱用青年獎助計畫」希望企業僱用應屆畢業生，只要穩定就業 3 個月，就補助企業 2 萬元，最高補助 8 萬元。