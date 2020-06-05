美股IPO回春！ZoomInfo掛牌首日股價狂飆逾60%

繼華納音樂集團週三赴美上市後，週四 (4 日) 科技股 ZoomInfo 赴美掛牌，上市首日一度狂飆 100%，終場收漲逾 60%。

繼新冠疫情爆發後，首支科技股 ZoomInfo 週四赴美掛牌，將其 IPO 定價敲定為每股 21 美元，股票代碼為「ZI」，掛牌首日 ZoomInfo 就廣受華爾街熱捧，股價一度狂飆 100%，收漲逾 60%，報每股 34 美元。

ZoomInfo 週四赴美掛牌股價狂飆

ZoomInfo 為 SaaS (軟體即服務) 公司，使用人工智慧 (AI) 處理企業商務大數據，以幫助企業業務和行銷團隊擴大客戶範圍。

ZoomInfo 前身是 Eliyon Technologies，創立於 2000 年，總部位於美國華盛頓州 Vancouver，2019 年 DiscoverOrg 收購後改名為 ZoomInfo。

ZoomInfo 堪稱科技業今年來最大 IPO，其估值約為 150 億美元，發行募資總額超過 9 億美元，凸顯投資者對高成長訂閱軟體企業的需求。

早前 Zoominfo 發布的招股書顯示，該公司準備發行 4450 萬股 ADS，發行區間在 16 到 18 美元，按照中間價計算，預計融資 7.57 億美元，市值爲 67 億美元。

不過， Zoominfo 上市前已將預期範圍提高至 19 至 20 美元，超乎市場預期，為週四 Zoominfo 掛牌交易打下基礎。