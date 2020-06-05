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〈財報〉博通營收優預期 預警智慧手機需求疲軟  盤後震盪走高

鉅亨網編譯余曉惠
博通預告Q3智慧手機零件需求疲軟。(圖:AFP)
博通預告Q3智慧手機零件需求疲軟。(圖:AFP)
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為蘋果等手機大廠供應晶片的博通 (AVGO-US) 在週四 (4 日) 盤後公布會計年度第 2 季財報，營收優於市場預期，但本季營收預測略低於分析師所料，儘管資料中心訂單成長，智慧手機零件需求卻疲軟。

博通週四盤後應聲挫跌，但之後扭轉頹勢上漲約 1%。稍早收盤小跌 0.2% 報每股 308.89 美元

博通股價走勢。(來源:Google)
博通股價走勢。(來源: Google)
Q2(5 月 3 日止) 財報關鍵數據
  • 營收：年增 4% 至 57.4 億美元 vs. 56.9 億美元 (FactSet 分析師預測)
  • 調整後 EPS：5.14 美元 vs. 5.14 美元 (FactSet 分析師預測) ，去年同期 5.21 美元

由於疫情帶動居家辦公需求，雲端運算供應商積極投資滿足大量湧入的流量，這嘉惠提供設備的博通，帶動第 2 季營收交出優於市場預期的成長。

然而博通獲利連三季低於去年同期，核心的半導體解決方案部門第 2 季營收年減 2% 至 40.3 億美元，高於分析師預估的 39.9 億美元。基礎設施軟體事業營收為 17.2 億美元

博通在 3 月取消全年財測，受疫情影響當時對短期的展望也不樂觀。博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 在 3 月曾說，防疫封鎖措施尚未波及博通供應鏈，到 4 月卻以馬來西亞、新加坡、泰國和菲律賓的居家避疫規定為由，要求顧客提早至少六個月下單。

陳福陽週四表示，第 2 季財報表現大致符合公司預期，新冠肺炎疫情的衝擊有限。

博通如今預期，本季獲利將恢復成長。

陳福陽說：「至於本季，我們對半導體的財務指引顯示來自雲端、通訊、企業顧客的需求激增，這些足以抵銷供應鏈面臨的瓶頸，以及無線事業即將遭遇的劇烈改變。」

Q3(8 月 2 日止) 財測關鍵數據
  • 營收：57.5 億美元 vs. 57.8 億美元 (FactSet 分析師預測)，去年同期 55.1 億美元
  • EPS：未提供 vs. 5.32 美元，去年同期 5.16 美元

博通股價在今年 1 月 24 日站上 331.58 美元歷史新高，但三個禮拜後就因為新冠病毒引爆股市賣壓，從高點到 3 月 18 日累計回跌 52% 至 155.67 美元，之後逐漸回升，目前比歷史高點低了 6.7%。

博通股價年初迄今共下跌 2.11%，標普 500 指數同期下跌 4.09%。

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