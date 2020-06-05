亞航宣布裁員30% 並考慮出售10%股份以籌集現金

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，全球航空業備受衝擊，多家航空公司以裁員、減薪的方式來節省開支。東南亞最大廉航亞航集團 (AirAsia Group) 在近日宣布，將裁員多達 30% 的員工，並考慮出售該航空公司 10% 的股份以籌措現金。

亞航如今正迫切地試圖挽救因疫情導致的現金流危機，亞航也將削減剩餘員工薪水最多 75%，以挽救該航空公司。裁員也將包含亞航中長途航線全亞洲航空公司 (AirAsia X) 的 60% 的機艙人員和飛行員。目前，亞航集團的業務遍及馬來西亞、泰國、印尼、日本、印度和菲律賓。

亞航也可能出售該公司 10% 的以籌集現金，據悉，南韓的 SK 集團表示了興趣。報導指出，SK 集團可以認購每股價格為 1 令吉 (MRY) 的亞航新股，從而為該航空公司籌集約 7,840 萬美元。一位知情人士指出：「所有提議都將由董事會審議，有望在下週做出決定。」

除此之外，亞航也計畫削減資本支出以及該集團所有運營航空公司的營運資本。知情人士表示：「各部門的預算已經削減，而減薪預計將持續到明年年底。亞航預期情況可能要到 2022 年才會獲得改善。」此外，他也表示：「獎金、加薪和獎勵措施都已暫停，僅支付旅行津貼和基本工資。」

另一名知情人士表示：「由於國內產業的複雜性，而且與營收相比，成本不斷攀升，亞航執行長 Tony Fernandes 也願意減持股份，甚至退出日本和印度。」

作為更廣泛的經濟救助計劃的一部分，馬來西亞政府計劃向該國三大現金短缺的航空公司提供超過 3.5 億美元的資金。政府希望這筆資金將幫助航空公司度過疫情危機並帶來新的運營程序，像是機上社交距離和非接觸式登機手續。