資金動能加持 績優股具表現機會

因資金行情推動市場表現，台股站穩一萬一關卡，法人認為，短線資金行情推動，類股輪動快速，上半年受壓抑的消費題材與績優股，建議可伺機介入，並以選股不選市策略為主。

台股今 (6/5) 日大盤漲 0.76%，收 11,479.4 點，成交量 1,792.48 億台幣，周線收紅。針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股持續走高，不畏疫情尚未結束以及經濟數據依然疲弱，主要是金融市場對於下半年經濟回溫抱持相對正向期待，以及充沛的資金環境所推升。

若單從股市走勢與基本面狀況分析來看，廖哲宏認為，目前基本上是脫鉤的。雖然經濟面不佳，但歐美政府祭出購債及各項振興方案，一方面解決流動性風險，同時也激勵投資信心，最差狀況可能將過。而且考量市場逐漸趨穩，加上台股具備高股息誘因，持續吸引外資回補。故從目前角度觀察，市場要大跌不易，除非有非預期性的事件發生，或者是中美貿易衝突失控以及疫情再度死灰復燃。

由於台股短期受資金行情帶動，指數表現向上整理，投資氣氛偏向樂觀，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄建議，投資人不妨留意從中觀察，布局受疫情壓抑且過去績效佳者，或股價尚未起漲的標的。回歸基本面，因疫情漸漸和緩，國際避險資金陸續由美、日等國重新回流新興市場，國際外資加碼，外資連五日買超台股逾 463 億元。從目前盤面觀察，外資回流布局，仍將由大型權值股介入，也看好科技等龍頭股。

展望後市，由於國際資金與信心回籠，短線行情偏樂觀。周書玄認為，除了科技股外，台灣防疫有成包括: 科技應用、醫療器材類等國際需求訂單湧現，對於台灣製造廠商視為利多。也由於歐美多數國家仍受制疫情，並未完全解封與復工，這類如: 口罩、防護衣、醫療器材、呼吸器及醫療用品、治療設備、耗材等，皆可望擴大出口訂單，醫療相關產業下半年仍具表現空間。

日盛精選五虎基金經理人林佳興則認為，台股 6 月 1 日站穩年線以及 11,000 點整數關卡後，觀察外資資金在歐美國家疫情趨緩下，是否能吸引外資回流。在電子股方面，資料中心、5G 基站建置、材料升級、AI、HPC 等可留意；傳產方面，可關注解禁受惠股，包括電動腳踏車、工具機、運動鞋等類股。