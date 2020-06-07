〈鉅亨看世界〉台灣甜甜圈走紅日本

日本近年來流行到台灣觀光，兩國間的友好關係也日益提升。而台灣的珍珠奶茶在日本爆紅，也似乎在當地落地生根且站穩地位，成為日本人的「國民飲品」。

而台灣夜市小吃「脆皮甜甜圈」也受到日本人歡迎，在日本的大型超商也可以見到包裝上寫著「台湾ドーナツ」(台灣甜甜圈) 的致敬商品。

日本麵包業界的龍頭廠商山崎麵包 (Yamazaki Baking)，在日本麵包市場擁有 4 成市占率，日前就在當地推出煉乳與奶茶兩種口味的脆皮甜甜圈。包裝上頭寫著斗大的「台灣」字樣，不僅在網路上引起台灣迷的廣泛討論，也有日本 YouTuber 迅速將評論影片上傳網路。

(示意圖) (圖片：AFP)

其實日本三大便利商店之一的「LAWSON」，在上月初就推出了同樣名為「台灣甜甜圈」的商品。

不論是 LAWSON 也好，還是山崎麵包也好，都強調自己的台灣甜甜圈外皮酥脆、口感鬆軟，不過日本網友們似乎還是感到「殘念」，認為跟他們在台灣所吃到的「脆皮甜甜圈」還是有所差異。

在 Instagram 上頭用關鍵字「台湾ドーナツ」(台灣甜甜圈) 來進行搜尋，也出現了上千則貼文，不過與「タピオカ」(珍珠粉圓) 的 234 萬則貼文相比，還是小巫見大巫。

但是已有日本網友表示，待肺炎疫情告一段落後，要飛來台灣怒吃一波。如果台灣的脆皮甜甜圈能廣受日本人喜愛，日本的台灣熱潮也能再度加分持續延長。