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〈美股早盤〉非農就業大增251萬 道瓊喜漲逾700點、台積電ADR飆近3%

鉅亨網編譯張詩苡
非農就業大增251萬 道瓊喜漲逾700點、台積電ADR飆近3% (圖：AFP)
非農就業大增251萬 道瓊喜漲逾700點、台積電ADR飆近3% (圖：AFP)
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非農就業人數美國失業率美國平均每小時薪資美國勞動參與率經濟重啟美中貿易OPEC+

美國勞工部於週五 (5 日) 公佈 5 月份非農就業人數變化，報 250.9 萬人，繼 4 月份減少 2050 萬人後大幅反彈，且超乎預期地呈現增加的局勢。此外，5 月份失業率報 13.3%，遠優於市場預估的 19.5%，顯示在經濟重啟後就業市場明顯改善。

美股於週五 (5 日) 早盤 4 大指數上漲，道瓊指數大漲超過 700 點，台積電 ADR 上漲 2.80%，此外，由於 OPEC+ 會議可能將於本週六 (6 日) 召開，促使 WTI 原油及布蘭特原油於早盤分別上漲 4.36% 及 5.15%。 

美中貿易關係進展

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週四 (4 日) 表示，即便在新冠疫情大流行的背景之下，北京政府仍對於「第一階段協議」的履約表現相當出色。美國總統川普於先前曾質疑中國履行協議的進度，且上個月亦揚言要對中國徵收新關稅，還會研擬一系列的報復措施，因此，週四萊特海澤的樂觀言論讓華爾街鬆了一口氣。

中美航空互禁

中國民航局於週四 (4 日) 宣佈放寬外國航空公司航線航班限制，從 6 月 8 日起，外國航空公司可每週運營 1 班國際客運航線航班，但美國的航空公司仍然反對，認為航班數不足夠。美國交通運輸部發言人 Andy Post 週四 (4 日) 表示，目前正在評估中國的回應，以確定是否需要採取進一步行動。

OPEC+ 會議

《彭博》引述一位與會代表說法稱，石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將於本週六 (6 日) 召開線上會議，俄羅斯能源部稍後證實此項消息，會議上將就延長現行減產協議進行討論，甚至考慮制定新規，以敦促伊拉克、奈及利亞等未能遵循減產配額的國家落實協議。

截至台北時間週五 (5 日)22 時許：  

  • 道瓊指數上漲 701.29 點或 2.67%，暫報 26983.11 點
  • 那斯達克上漲 84.31 點或 0.88%，暫報 9700.12 點
  • 標普 500 上漲 60.02 點或 1.93%，暫報 3172.37 點
  • 費半上漲 51.18 點或 2.62%，暫報 2004.65 點
  • 台積電 ADR 上漲 2.80% 至每股 55.80 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.920%
  • 紐約輕原油上漲 4.36% 至每桶 39.04 美元
  • 布蘭特原油上漲 5.15% 至每桶 42.05 美元
  • 黃金下跌 2.55% 至每盎司 1683.35 美元
  • 美元指數上漲 0.10% 至 96.752 點  
美股道瓊指數日k線圖(圖：Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Slack (WORK-US)

Slack 早盤下跌 14.83%，達 32.28 美元

企業通訊軟體 Slack 宣布和亞馬遜 (AMZN-US) 簽訂數年合約，亞馬遜全數員工將採用 Slack 平台，Slack 則將採用亞馬遜 AWS 的 Chime 技術，補強最需要的視訊會議功能，以迎戰對手微軟 (MSFT-US)Teams。

Slack 於週四 (4 日) 盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，營收成長 50%，且付費用戶數增加 12000 名，是公司成立以來最佳成績。

Q1(4 月 30 日止) 財報關鍵數字

  • 調整後 EPS：每股虧損 2 美分 vs. 每股虧損 6 美分 (Refinitiv 分析師預期)
  • 營收：年增 50% 至 2.017 億美元 vs.  1.881 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

京東 (JD-US)

京東早盤上漲 3.50%，達 58.52 美元

週五 (5 日) 外媒報導，港交所宣佈京東通過上市審查，意味著京東將進行申購作業。市場認為比照網易上市的進度，京東最快將在 6 月 8 日進行申購至 6 月 12 日截止，預估 6 月 18 日掛牌。外界猜測這次京東募集資金約 30 億美元

京東之前因京東物流虧損、投資等因素，業績承壓，2017 與 2018 年在主業出現虧損。不過 2019 年公司業績逐漸復甦已轉虧為盈。京東因為業績好轉，其股價走勢優於中概股中的同業，過去 1 年漲幅已累積大漲約 1 倍。

Gap (GPS-US)

Gap 早盤上漲 3.58%，達 12.57 美元

Gap 於週四 (4 日) 美股盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，由於新冠疫情導致店面被迫關閉，Gap 營收於 Q1 大幅下滑了 43%。該公司 CEO Sonia Syngal 表示，僅管 5 月份營收仍持續下滑，但當月線上業務卻是成長超過 100%。Q1 線上業務則增長 13%。

Gap 於 Q1 營收報 21.1 億美元，稅後淨損報 9.32 億美元，每股虧損為 2.51 美元。Gap 於去年同期的營收為 37.1 億美元，稅後淨利為 2.27 億美元，每股盈餘則為 0.60 美元。 

今日關鍵經濟數據：

  • 美國 5 月失業率報 13.3%，預估 19.5%，前值 14.7%
  • 美國 5 月非農就業人數變化 (萬人) 報 250.9，預估 - 800，前值 - 2050
  • 美國 5 月平均每小時薪資年增率報報 6.7%，預估 8.9%，前值 7.9%
  • 美國 5 月平均每小時薪資月增率報報 - 1.0%，預估 1.0%，前值 4.7%
  • 美國 5 月勞動參與率報 60.8%，前值 60.2%
  • 美國 5 月平均每週工時 (小時) 報 34.7，預估 34.3，前值 34.2
美國非農就業人數變化(圖：Zero Hedge)
美國非農就業人數變化 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

針對美國公佈的就業市場報告，美國銀行經濟學家 Ethan Harris 表示，5 月是個轉折點，企業在大規模裁員之後，於 5 月底開始重新雇用員工，因此，預期在接下來幾個月，失業率及就業人口等數據，都將開始呈現好轉局勢。Harris 預估，在接下來的 3 到 6 個月，有一半的失業人口將得以重回工作崗位，並預估到年底時失業率將降至 11%。

隨著經濟重啟，市場預期企業將會重新恢復人員招聘，但獵人頭公司 LaSalle Network 的 CEO Tom Gimbel 表示，企業已改變了召募行為，在過去 10 年以來，企業召募員工是為了追求公司的成長，但現在則僅針對必要且重要的職缺進行招聘，而非為了追求成長。

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