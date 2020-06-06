美非農就業超強跌破眼鏡!  2大因素說明為何專家失算、市場驚喜

美國每月公布一次的非農就業報告經常有出乎市場意料的結果，但市場預測和公布的數據從未像 5 月報告如此天差地遠，經濟學家苦思為何這回失算至此。

經濟學家原本預估美國 5 月失業率將逼近 20%、攀抵經濟大蕭條以來最高，且就業人數在 4 月創下減少 2050 萬人的二戰以來新記錄後，還會繼續減少。然而勞工部週五公布的報告卻讓專家跌破眼鏡：失業率不升反降，從 4 月破紀錄的 14.7% 下滑到 13.3%，且雇主增聘 251 萬名人力。

根據彭博訪調 78 名經濟學家的結果，就算是最樂觀的預測，也認為 5 月非農就業人口將減少 80 萬人。預測值中位數為減少 750 萬人。

根據彭博最早可回溯到 1996 年的資料，上回非農就業報告最大誤差是 2003 年 2 月的 31.8 萬人。

彭博歸納，經濟學家失算的原因可能有二：

經濟學家對非農的預測主要仰賴每週發布的失業救濟金申請人數。目前美國尚有數千萬人還在領取失業補助，過去美國從未在這麼短時間內出現如此驚人的請領人數。

經濟學家的預測模型可能也無法完全反映政府的救濟措施，特別是提供貸款給中小企業支付員工薪水、進而避免裁減人力的「薪資保護計畫」(PPP)。

疫情導致經濟活動驟然停頓，讓專家在預測時，格外仰賴手邊可得的「即時資料」。

華爾街說法

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons：

包含人群移動和中小企業開缺在內的高頻數據顯示，經濟活動在 4 月中旬已經落底，但請領失業救濟金的人數卻和經濟概況格格不入。「我們現在知道，失業補助請領人數提供錯誤的訊息。5 月非農就業堅若磐石，許多產業廣泛復甦。」

牛津經濟研究院的美國首席經濟學家 Gregory Daco：

疫情導致的停業停工，讓經濟劇烈而且快速收縮，這和二戰後的時期情況不同。這次衰退和先前幾次大不相同，出乎意料的情況可能繼續發生，因為經濟活動從來不曾突然陷入空洞。「面對龐大不確定性，預測者必須保持謙遜。」

美國銀行美國經濟主管 Michelle Meyer：

餐飲業增加 140 萬名人力，也許表明 PPP 正在發揮效果，餐館正在利用他們獲得的貸款，請更多工人回到工作岡位上。

未來預測有何挑戰?

對經濟學家和分析師來說，非農就業報告凸顯，在企業突然集體裁員的情況下，掌握招募數據的難度遠高於解雇的數據。

另一個問題在於，密西根大學經濟學家 Betsey Stevenson 說，即使一些工人的工時或薪水很少，也會被納入就業報告統計，華爾街習於預測典型經濟衰退造成的失業，而非突然被集體解雇的人。

川普政府多次表示，情勢隨時變化，進行經濟預測相當困難，財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也說，前所未見的情勢讓難以預測經濟的發展方向。這已迫使白宮取消今年夏天發布最新經濟預測的計畫。

美國聯準會 (Fed) 則計劃在下週恢復每季發布一次的經濟預測，Fed 在 3 月新冠肺炎疫情大流行前，曾略過這項每季更新的預測。

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