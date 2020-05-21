永昕4月每股虧0.19元 全年可望轉盈

市場傳，永昕 (4726-TW) 接獲疫苗廠國光生 (4142-TW) 未來新冠疫苗量產訂單，近期股價連日走揚，今 (21) 日公布自結數，4 月稅後虧損 2400 萬元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.19 元，法人表示，永昕旗下生物相似藥 LusiNex，與歐洲生物藥公司簽訂資產銷售合約，加上陸續接獲新客戶訂單，今年可望虧轉盈。

永昕 3-4 月營收 8700 萬元，年增 67%；稅後虧損 2900 萬元，虧損較去年同期增加，每股虧 0.22 元。

永昕第 1 季營收 6986 萬元，季減 46.86%、年增 5.24%；稅後虧損 2160 萬元，虧損較上季、去年同期收斂，每股虧損 0.17 元。

永昕近年積極轉型定位成 CDMO 業者，提供客戶從臨床試驗、藥物製劑生產到包裝銷售等服務，據悉，國光生近期開發的新冠疫苗，但因產能、訂單全滿，為確保疫苗順利上市施打，已找上永昕洽談疫苗量產事宜。

此外，永昕旗下開發的生物相似藥 LusiNex 則以賣斷的方式，與歐洲生物藥公司簽訂資產銷售合約，總合約金 1650 萬美元 (約新台幣 5 億元)，預計今年可認列一半金額，加上今年 CDMO 業務將再接獲 2 家新客戶，估今年全年有機會轉盈。